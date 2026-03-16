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Meteo 16 marzo: estremo Sud nella morsa del maltempo. Rischio criticità: ecco dove

L'ondata di maltempo innescata dalla perturbazione n.5 si è spostata all'estremo Sud dove insisterà fino a domani (martedì 17). Rischio nubifragi
Previsione16 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Marzo 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La pesante ondata di maltempo che ha investito le regioni di Nord-Ovest nelle ultime 24-36 ore adesso si sposta verso sudest, insieme alla circolazione ciclonica e alla perturbazione nord-atlantica annessa (la n.5 di marzo). Il centro della depressione, attualmente sul mare di Sardegna, a inizio settimana si porterà tra il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale dove stazionerà probabilmente fino a martedì 17 pomeriggio, rinnovando condizioni di tempo molto perturbato su diverse aree dell’estremo Sud Italia.

In particolare, massima attenzione ai settori orientali di Basilicata e Sicilia e alla Calabria dove, nell’arco delle prossime 48 ore, potranno cadere fino a 100-150 mm di pioggia, con picchi estremi di 250-300 mm a ridosso dei versanti ionici di Sila, Aspromonte, Serre ed Etna, con conseguenti disagi e gravi criticità. Si consiglia prudenza e un monitoraggio delle allerte della Protezione Civile. Nel frattempo, attenzione al pericolo valanghe nelle Alpi, fino al grado 4 su quelle valdostane e piemontesi, a causa delle recenti super nevicate.

La tendenza successiva resta assai complessa e dunque molto incerta: gli ultimi dati a nostra disposizione indicano una nuova fase di maltempo tra mercoledì 18 e giovedì 19 sulle regioni del medio Adriatico, il Sud e la Sicilia, per il passaggio di un impulso freddo dai Balcani: oltre ad un generale marcato raffreddamento, si profila il ritorno della neve in Appennino (copiosa su quello abruzzese) anche sotto i 1000 metri.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 16 marzo

Al Sud e sulla Sicilia tempo perturbato con precipitazioni diffuse: fenomeni persistenti e abbondanti, con il rischio di rovesci temporaleschi e nubifragi, nei settori orientali di Calabria e Sicilia e a ridosso dei versanti ionici dei rispettivi rilievi. Piogge intermittenti e sparse su basse Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna sud-orientale, più probabili nella prima parte della giornata. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo una breve fase instabile tra tardo pomeriggio e sera su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime in rialzo al Nord e sulla Sardegna, in calo al Sud e in Sicilia: punte fino a 20-21 °C al Nord-Ovest, Toscana e Lazio. Venti intensi al Sud e sulle Isole, fino a burrascosi di Scirocco sul mar Ionio, che sarà agitato o molto agitato.

Le previsioni meteo per martedì 17 marzo

Al Sud e sulla Sicilia permangono condizioni di tempo perturbato con precipitazioni moderate diffuse, ma in attenuazione durante il pomeriggio e in esaurimento entro la notte. Fenomeni ancora una volta più intensi e persistenti nei settori ionici e nel sud della Puglia. Al Centro-Nord e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare alcune velature e una nuvolosità più densa in mattinata tra Lombardia ed Emilia, dal pomeriggio sul Triveneto, con occasionali fenomeni in serata sul Friuli Venezia Giulia.

Temperature massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, punte di 19-20 gradi lungo il Tirreno e sulla Sardegna. Venti da moderati a forti da est o nordest in tutto il Centro-Sud, con raffiche di burrasca. Molto mossi o agitati i mari del Sud.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 12:06

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