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Meteo: giovedì 7 maggio tempo in parziale miglioramento

Le previsioni meteo per domani, giovedì 7 maggio, vedono ancora un po' di instabilità seppur decisamente attenuata rispetto alla giornata odierna
Previsione6 Maggio 2026 - ore 12:42 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Maggio 2026 - ore 12:42 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione (la numero 2 del mese) che ha investito l’Italia portando condizioni di instabilità con episodi di maltempo soprattutto al Centro-Nord, si allontanerà dal nostro Paese già dalle prime ore di giovedì 7, consentendo un generale miglioramento. Anche giovedì però in gran parte delle regioni insisterà della nuvolosità con isolati rovesci o temporali su Alpi e interno del Centro. Dalla serata un graduale peggioramento in Sardegna segnerà l’avvicinarsi di un’altra perturbazione di origine nord africana (la nr. 3) che attraverserà rapidamente venerdì 8 il Centro-Sud, riportando piogge e temporali.

In seguito i dati attuali indicano per sabato 9, con buona probabilità, una temporanea espansione dell’alta pressione, garanzia di condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Per domenica 10, Festa della Mamma, invece si profila l’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso che riporterebbe delle piogge al Nord-Ovest e nelle regioni centrali tirreniche. Riguardo alle temperature, l’andamento termico dei prossimi giorni è strettamente legato alle fasi perturbate descritte. Quindi giovedì il rialzo delle temperature massime sarà contenuto, ma abbastanza diffuso; venerdì un nuovo calo è previsto al Centro-Sud; sabato ci sarà un generale aumento, anche sensibile.

Le previsioni meteo per giovedì 7 maggio

Al mattino qualche pioggia debole e isolata in Liguria, Lombardia, rilievi del Nord-Est e interno del Centro; ampie schiarite su Alpi occidentali, Emilia e Sicilia. Nel pomeriggio locale aumento dell’instabilità con dei rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino centrale; tra pomeriggio e sera qualche pioggia in Sardegna e nuvole in aumento al Sud e in Sicilia. Temperature massime in lieve rialzo, tranne al Sud. Venti di Scirocco anche moderati al Sud e Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 8 maggio

Cielo nuvoloso o coperto in gran parte del Paese, tranne delle schiarite al mattino in Sicilia e nel pomeriggio in Liguria e Piemonte. Piogge e rovesci al mattino su regioni centrali, Romagna, Campania e Puglia. Nel pomeriggio piogge e qualche temporale al Centro-Sud, tranne Marche e Calabria; possibile sviluppo di rovesci anche sulle Alpi. Di sera cessano quasi ovunque le precipitazioni. Temperature in contenuto calo al Centro-Sud. Venti moderati su Ionio, basso Adriatico e Puglia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 14:35

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