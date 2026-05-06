Meteo: oggi (6 maggio) molti temporali al Centro-Nord! Scirocco al Sud

Un’intensa perturbazione, la numero 2 del mese, attraversa l’Italia nella giornata di oggi (mercoledì 6 maggio), portando un deciso aumento dell’instabilità con fasi di maltempo al Centro-Nord e in Sardegna, associato a un rinforzo della ventilazione meridionale. Un miglioramento è atteso giovedì 7, quando avremo parziali schiarite e poche piogge.

La tendenza per l’ultima parte della settimana rimane al momento piuttosto incerta, anche se appare probabile il passaggio di nuove perturbazioni e quindi il perdurare della fase caratterizzata da grande variabilità, con alternanza tra fasi soleggiate e momenti più nuvolosi e piovosi.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 6 maggio

Nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il Centro-Nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali, localmente forti soprattutto al Nord-Ovest, in Triveneto e in Toscana; nel pomeriggio temporali anche in Sardegna.

Venti moderati o localmente forti, meridionali o di Scirocco, su gran parte del Centro-Sud e Isole. Temperature massime in aumento.

Le previsioni meteo per giovedì 7 maggio

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia, Venezie, Levante Ligure, zone interne del Centro e Sardegna.

Temperature massime quasi dappertutto in rialzo, in generale nella norma o leggermente al di sopra.