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Meteo 6 maggio: maltempo e numerosi temporali! Ecco dove

Le previsioni meteo per oggi, 6 maggio, indicano il transito di una nuova perturbazione (la n.2 del mese) con maltempo al Centro-Nord e Sardegna.
Previsione6 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Maggio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Oggi (mercoledì 6 maggio) la perturbazione numero 2 del mese attraversa l’Italia portando quindi altro maltempo, sempre più che altro concentrato al Centro-Nord e Sardegna. Nel frattempo le temperature caleranno in gran parte d’Italia, tornando in generale su valori vicini alle medie stagionali.

Il maltempo darà un po’ di tregua nella giornata di giovedì 7, caratterizzata da parziali schiarite e poche piogge. La tendenza per l’ultima parte della settimana rimane al momento piuttosto incerta, anche se appare probabile il passaggio di nuove perturbazioni e quindi il perdurare della fase caratterizzata da grande variabilità, con alternanza tra fasi soleggiate e momenti più nuvolosi e piovosi.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 6 maggio

Nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il Centro-Nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali; rovesci e temporali, specie al pomeriggio, anche sulla Sardegna.

Venti moderati, meridionali o di Scirocco, su gran parte del Centro-sud e Isole. Temperature massime con poche variazioni e nel complesso vicine ai valori medi del periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 7 maggio

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia, Venezie, Levante Ligure, zone interne del Centro e Sardegna.

Temperature massime quasi dappertutto in rialzo, in generale nella norma o leggermente al di sopra.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 14:38

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