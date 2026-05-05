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Meteo: 6 maggio con nuova perturbazione! Le zone interessate dalle piogge

Domani, 6 maggio, un'altra perturbazione (la n.2 del mese) raggiunge l'Italia portando una fase di nuovo maltempo con temperature in calo.
Previsione5 Maggio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it
Previsione5 Maggio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it

Alla fine della giornata odierna (martedì 5 maggio) la perturbazione numero 1 abbandonerà la nostra Penisola ma dietro già se ne affaccia un’altra (perturbazione numero 2 del mese), destinata ad attraversare l’Italia nella giornata di domani (mercoledì 6), quando è atteso quindi altro maltempo, sempre più che altro concentrato al Centro-Nord e Sardegna. Nel frattempo le temperature caleranno in gran parte d’Italia, tornando in generale su valori vicini alle medie stagionali.

Il maltempo darà un po’ di tregua nella giornata di giovedì 7, caratterizzata da parziali schiarite e poche piogge. La tendenza per l’ultima parte della settimana rimane al momento piuttosto incerta, anche se appare probabile il passaggio di nuove perturbazioni e quindi il perdurare della fase caratterizzata da grande variabilità, con alternanza tra fasi soleggiate e momenti più nuvolosi e piovosi.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 maggio

Nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il Centro-Nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali; rovesci e temporali, specie al pomeriggio, anche sulla Sardegna.

Venti moderati, meridionali o di Scirocco, su gran parte del Centro-sud e Isole. Temperature massime con poche variazioni e nel complesso vicine ai valori medi del periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 7 maggio

Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia, Venezie, Levante Ligure, zone interne del Centro e Sardegna.

Temperature massime quasi dappertutto in rialzo, in generale nella norma o leggermente al di sopra.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio ore 13:02

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