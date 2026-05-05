Meteo 5 maggio: maltempo al Centro-Nord! Temperature in calo

Una perturbazione (la numero 1 di maggio) nella giornata odierna (martedì 5) attraverserà l’Italia, portando le sue piogge soprattutto al Centro-Nord e Sardegna e causando anche un generale calo delle temperature che, tuttavia, rimarranno in generale nella norma o leggermente al di sopra, perché sulla nostra Penisola verranno richiamate correnti umide ma miti, provenienti da sud.

Per domani (mercoledì 6) è attesa, in rapida sequenza, un’altra perturbazione (la numero 2 di maggio), destinata a portare maltempo più o meno sempre sulle stesse aree del Paese, e quindi soprattutto al Centro-Nord e Sardegna, mentre per giovedì 7 si prospetta un parziale miglioramento del tempo, con schiarite sparse e poche piogge.

Anche nei prossimi giorni le temperature, tra alti e bassi, continueranno a oscillare attorno ai valori tipici del periodo, senza particolari anomalie. La tendenza per l’ultima parte della settimana rimane al momento piuttosto incerta, anche se appare probabile il passaggio di nuove perturbazioni e quindi il perdurare della fase caratterizzata da grande variabilità.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 5 maggio

Giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa, con pochi sprazzi di tempo bello concentrati più che altro al Sud. Nel corso del giorno piogge sparse su gran parte del Centro-Nord e Sardegna; a carattere più isolato qualche piovasco anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia.

Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord e zone interne del Sud, con il calo più marcato al Nordest e medio versante adriatico; in rialzo invece in Sardegna. Venti moderati su quasi tutti i mari, meridionali o di Scirocco.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 maggio

Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso del giorno piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e, a carattere più isolato, qualche pioggia anche su Lazio, Appennino Abruzzese e nord della Puglia.

Temperature massime con poche variazioni e nel complesso vicine ai valori medi stagionali.