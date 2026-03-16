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Meteo, 16 marzo con forte maltempo: le zone a rischio

Massima attenzione a Basilicata, Calabria e Sicilia, dove tra oggi e domani, potrebbero cadere oltre 150 mm di pioggia. Le previsioni meteo del 16-17 marzo
Previsione16 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione16 Marzo 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione che sta portando maltempo sull’Italia (perturbazione numero 5 di marzo) oggi concentrerà i suoi effetti prevalentemente al Centro-Sud, con il vortice depressionario che la accompagna destinato a posizionarsi tra il Canale di Sicilia e lo Ionio Meridionale dove insisterà anche nella giornata di domani (martedì), quando quindi è atteso altro maltempo soprattutto al Sud. Le piogge, nelle prossime ore, potrebbero quindi risultare particolarmente abbondanti soprattutto sui versanti ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia, dove tra oggi e domani potrebbero cadere anche oltre 150 mm di pioggia, con possibili picchi di 250-300 mm sulle aree montuose. Si consiglia quindi prudenza e un attento monitoraggio delle allerte della Protezione Civile. Al Nord invece attenzione al pericolo valanghe sull’Arco Alpino, previsto fino al grado 4 in Valle d’Aosta e Piemonte, a causa delle recenti abbondanti nevicate. La tendenza per la parte centrale della settimana rimane al momento piuttosto incerta, sebbene lo scenario più probabile sia quello che prevede una nuova fase di maltempo che, tra mercoledì e giovedì, potrebbe interessare soprattutto il Sud e il medio versante adriatico.

Previsioni meteo per lunedì 16 marzo

Lunedì al mattino tempo soleggiato in gran parte del Nord e Toscana, nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Abruzzo, Molise, tutto il Sud Peninsulare, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. Nel pomeriggio bel tempo al Nordovest, Emilia, Romagna, Umbria e Toscana, nuvole altrove: piogge sparse su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la formazione anche di qualche temporale; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Friuli, Abruzzo, Molise, Campania e su della Sardegna, con neve sulle Alpi Friulane oltre 1500 metri. Temperature massime in rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori, in calo nel Sud Peninsulare: punte fino a 20-21 °C al Nord-Ovest, Toscana e Lazio. Venti intensi al Sud e Isole, fino a burrascosi di Scirocco sullo Ionio, che di conseguenza risulterà agitato o molto agitato.

Previsioni meteo per martedì 17 marzo

Martedì ancora maltempo al Sud, con piogge diffuse e per lo più di moderata intensità, ma in attenuazione durante il pomeriggio e in esaurimento entro la notte. Fenomeni ancora una volta più intensi e persistenti nei settori ionici e nel sud della Puglia. Al Centro-Nord e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare alcune velature e una nuvolosità più densa in mattinata tra Lombardia ed Emilia, dal pomeriggio sul Triveneto, con occasionali fenomeni in serata sul Friuli Venezia Giulia. Temperature: massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, punte di 19-20 gradi lungo il Tirreno e sulla Sardegna. Venti: da moderati a forti da est o nordest in tutto il Centro-Sud, con raffiche di burrasca.  Molto mossi o agitati i mari del Sud.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 11:45

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