Meteo, lunedì 2 febbraio arriva una nuova perturbazione

Residui effetti all’estremo Sud dell’ultima perturbazione di gennaio in definitivo allontanamento, in termini di sporadiche precipitazioni e raffiche di vento in graduale attenuazione. Tuttavia, la tregua si prospetta piuttosto breve. Infatti, gli ultimi aggiornamenti confermano il proseguimento della fase dinamica ed eccezionalmente piovosa che ha caratterizzato i giorni scorsi anche nel corso della prima settimana di febbraio e probabilmente oltre. Nella prima parte del mese, infatti, i modelli non evidenziano segnali di un ritorno di strutture di alta pressione nell’area mediterranea, tali da garantire un periodo prolungato di stabilità ostacolando i flussi perturbati.

Pertanto, l’Italia rimarrà esposta al transito di numerose perturbazioni che daranno origine a nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 di febbraio) attraverserà il Centro-Nord e la Sardegna tra lunedì 2 febbraio sera e martedì 3. In questo frangente sarà notevole la differenza delle condizioni meteorologiche fra nord e sud: da un lato si avrà un clima invernale con nevicate a bassa quota al Nord-Ovest (a tratti anche in pianura sul Piemonte), dall’altro sembrano concretizzarsi condizioni di tempo asciutto e picchi di temperatura intorno ai 20 gradi sulle regioni meridionali, con il contributo dei tiepidi venti di Scirocco.

A breve distanza un’altra perturbazione (la n.2), in risalita dal Nord Africa, investirà rapidamente quasi tutto il Paese tra la fine di martedì e mercoledì 4, seguita probabilmente da altri impulsi perturbati nella seconda parte della settimana, accompagnati da afflussi di masse d’aria dal medio Atlantico che contribuiranno a mantenere le temperature spesso sopra la media, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per lunedì 2 febbraio

Nubi in aumento al Nord-Ovest, con piogge inizialmente molto deboli e isolate in Liguria, in estensione al resto del settore fra tardo pomeriggio e sera quando saranno possibili nevicate a quote collinari sui relativi rilievi, fino a 200-400 metri in Piemonte a fine giornata. Nubi anche su Calabria e Isole, con piogge residue su Messinese e Calabria tirrenica. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Paese.

Temperature minime vicine allo zero al Centro-Nord, anche localmente sotto in Pianura Padana; massime in calo al Nord-Ovest e nelle Alpi, in aumento invece nelle due Isole maggiori con valori lievemente sopra la media. Deciso indebolimento del Maestrale al Sud e rinforzo dei venti meridionali a ovest. Parziale attenuazione del moto ondoso dei mari.

Previsioni meteo per martedì 3 febbraio

Parziali schiarite fra Sicilia e Calabria. Molte nuvole nel resto del Paese, con piogge localmente intense al Nord, zone interne e tirreniche del Centro e Sardegna. Nevicate fino a bassa quota su Alpi e Nord-Ovest, a tratti anche in pianura sul Piemonte. Nel pomeriggio tendenza a un miglioramento al Nord-Ovest, salvo ancora qualche residuo fenomeno su Alpi centrali e Liguria; per il resto precipitazioni in estensione a Marche e nord della Campania. Alla sera si attenuano i fenomeni anche su gran parte del Nord-Est e in alta Toscana, mentre si estendono al settore del medio Adriatico e si intensificano in Sardegna.

Temperature in rialzo, eccetto le massime al Nord-Ovest che sono destinate a calare; valori sopra la media al Centro-Sud e nell’alto Adriatico, con picchi intorno ai 20 gradi su Calabria e Sicilia per via degli intensi venti di Scirocco. Mari mossi o molto mossi.