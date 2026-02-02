Meteo, 3-4 febbraio con maltempo, vento e neve: le previsioni

Prosegue sull’Italia questa fase estremamente dinamica ed eccezionalmente piovosa; anche gli ultimi aggiornamenti confermano che il via vai di perturbazioni dovrebbe proseguire per tutta questa prima settimana di febbraio e probabilmente anche oltre. Nella prima parte del mese, infatti, i modelli non evidenziano segnali di un ritorno di strutture di alta pressione nell’area mediterranea, tali da bloccare i flussi perturbati e garantire un periodo prolungato di stabilità atmosferica. Pertanto, l’Italia rimarrà esposta al transito di numerose perturbazioni che daranno origine a nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 di febbraio) è in transito in queste ore sulle nostre regioni centro-settentrionali. In questo frangente è netta la differenza delle condizioni meteorologiche fra Nord e Sud: da un lato si avrà un clima invernale con nevicate a bassa quota al Nord-Ovest (a tratti anche in pianura sul Piemonte), dall’altro condizioni di tempo asciutto e picchi di temperatura non lontani dai 20 gradi grazie al contributo di tiepidi venti di Scirocco. A breve distanza un’altra perturbazione (la n.2), in risalita dal Nord Africa, investirà dapprima la Sardegna, già nel corso della giornata di martedì, per poi attraversare mercoledì le regioni del Centro-Sud e gran parte del Nord, specie le regioni nord-orientali A seguire, nella seconda parte della settimana, altri veloci sistemi perturbati in arrivo da ovest raggiungeranno il nostro Paese e saranno accompagnati da afflussi di aria relativamente miti che contribuiranno a mantenere le temperature spesso sopra la media al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì 3 febbraio

Tempo asciutto al Sud e in Sicilia con ampie schiarite, più probabili e durature in Calabria e Sicilia, e con soltanto un po’ di piogge in arrivo dal pomeriggio nel nord della Campania. Molto nuvoloso nel resto del Paese. Piogge in Friuli Venezia Giulia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, settori appenninici più occidentali di Abruzzo e Molise. Al mattino precipitazioni anche nel resto del Nord in rapida attenuazione da ovest ad iniziare da Valle d’Aosta, Piemonte centro-orientale, Liguria e Lombardia sud-occidentale. Neve a bassa quota al Nord: fino a 100-200 metri tra entroterra ligure e Piemonte meridionale, oltre i 400-800 metri sulle aree alpine e Appennino emiliano occidentale. Nuove piogge in arrivo in Sardegna. Temperature in lieve aumento quasi ovunque; valori anche un po’ oltre la media sul medio Adriatico e al Sud con picchi intorno ai 20 gradi in Sicilia. Venti meridionali da moderati o localmente tesi. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio

Giornata di diffuso maltempo. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Piogge su gran parte del Nord, eccetto in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, al Centro con fenomeni più sporadici e intermittenti sul versante adriatico, al Sud con anche il rischio di locali temporali e in forma più isolata e intermittente nelle due isole maggiori. Nevicate sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino centro-settentrionale oltre 1000-1200 metri circa. Temperature in rialzo nell’estremo Nord-Ovest, in temporaneo calo su Emilia Romagna e Centro-Sud. Venti intensi al Centro-Sud: Libeccio da moderato a teso su Tirreno e Isole, Scirocco da forte a burrascoso tra ionio, Puglia meridionale e adriatico. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale.