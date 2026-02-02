FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza

Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Tendenza2 Febbraio 2026 - ore 11:58 - Redatto da Meteo.it
Nelle proiezioni a media-lunga scadenza non si intravede ancora un cambio della circolazione nell’area euro-atlantica. Almeno per tutta la prima decade di febbraio il Mediterraneo e l’Italia continueranno ad essere interessati da un flusso di veloci correnti occidentali che indirizzano verso il nostro Paese diverse altre perturbazioni; non si profila quindi un rinforzo dell’alta pressione che possa bloccare o deviare questo flusso atlantico, portando condizioni di stabilità.
Le correnti temperate che continueranno ad accompagnare i sistemi nuvolosi in arrivo sull’Italia, manterranno le temperature su valori relativamente miti al Sud e sulle Isole, dove i frequenti episodi di ventilazione meridionale, anche intensa, daranno luogo a picchi di temperatura superiori alle medie stagionali. Va sottolineato che il quadro appena descritto non consente di delineare l’esatta tempistica del passaggio delle perturbazioni ed ancora meno i dettagli delle aree dove sono previsti i fenomeni ad esse associate. Vi suggeriamo quindi di seguire gli aggiornamenti quotidiani.

Tendenza meteo: altre perturbazioni in arrivo sull'Italia

Nella giornata di giovedì 5 la terza perturbazione di febbraio, giunta la sera prima in Sardegna, attraverserà le regioni peninsulari, seguita a breve distanza da un esteso fronte caldo proveniente dalla Spagna. Tra la notte e il mattino piogge e rovesci si trasferiranno dalla Sardegna verso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia e Calabria; qualche pioggia anche in Liguria. Tra la serata e la notte il secondo fronte darò luogo a un generale peggioramento, risparmiando solo il basso versante adriatico e il settore ionico. Le precipitazioni potrebbero essere intense, con abbondanti accumuli soprattutto al Nord-Ovest e in Toscana, nevose sulle Alpi centro-occidentali e nell’Appennino settentrionale a quote mediamente di 700-1000 metri. I venti saranno in deciso rinforzo a fine giornata in Sardegna e nei mari circostanti, nel Tirreno e nel Ligure, con raffiche di burrasca nell’isola.

Venerdì tempo in miglioramento al Nord-Ovest, mentre l’instabilità proseguirà al Nord-Est e nel basso versante tirrenico, con possibili temporali.
La ventilazione resterà molto intensa, con venti in prevalenza occidentali o di Maestrale, specie al Centrosud. Sabato un’altra perturbazione dovrebbe arrivare sulle Isole e rapidamente estendersi anche al Sud e parte del Centro, con possibili temporali in Sardegna e Campania. Anche questa perturbazione potrebbe essere accompagnata da forti venti. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

