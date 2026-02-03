Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni

Durante l’ultima parte della settimana l’Italia continuerà a trovarsi sulla traiettoria di veloci perturbazioni in arrivo dall’Oceano Atlantico. Le masse d’aria provenienti da ovest saranno temperate e per questo motivo il periodo sarà caratterizzato da temperature nel complesso superiori alla norma, con particolare riferimento ai valori minimi.

Venerdì 6 febbraio tendenza a schiarite sulle isole maggiori e sul Nordovest. Sul Nordest e in Emilia al mattino piogge diffuse, con neve sui rilievi sopra 1300-1400 m. Piogge e rovesci sparsi in Campania, sull’alta Calabria tirrenica e sul Lazio centro meridionale; rovesci isolati in Umbria e nelle Marche. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata.

Giornata ventosa (si tratterà soprattutto di Libeccio) sulle isole e sulle regioni meridionali. Mari molto mossi. Temperature in rialzo, particolarmente al Sud e in Sicilia.

Tendenza meteo: perturbazioni a raffica sull'Italia

Sabato 7 fase di tempo complessivamente meno perturbato nella notte, poi già al mattino sono attesi rovesci e possibili temporali sulla Sardegna. Nel corso della giornata il nuovo peggioramento dovrebbe coinvolgere soprattutto la Sicilia, le regioni meridionali (specie il settore tirrenico e la Puglia) ed il Lazio. Qualche pioggia possibili anche in Romagna e nelle Marche. Venti a tratti tesi sulle isole e sul settore meridionale del Tirreno. Temperature in leggero calo sulle isole e sulle regioni centro meridionali.

Nel contesto di grande variabilità appena descritto l’evoluzione attesa per domenica si presenta affetta da grande incertezza. Nello scenario più probabile sul Mediterraneo occidentale si osserverà l’ingresso dell’ennesima perturbazione destinata a raggiungere la Sardegna e successivamente il Centro Sud.