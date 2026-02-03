Meteo, pioggia e neve al Nord, 20 gradi al Sud: le previsioni del 3-4 febbraio

Prosegue sull’Italia il via vai di perturbazioni atlantiche convogliate da veloci correnti occidentali che dovrebbero dominare la scena ancora a lungo, almeno per tutta la prima decade di febbraio. Le attuali proiezioni infatti non evidenziano segnali di ritorno di strutture di alta pressione durature nell’area mediterranea che possano bloccare questo flusso perturbato. In azione in queste ore la prima perturbazione di febbraio che sta attraversando le nostre regioni centro-settentrionali risparmiando il Sud dove venti di Scirocco favoriscono picchi di temperatura prossimi ai 20 gradi. Alla fine della giornata un’altra perturbazione (la n.2) in risalita dal Nord Africa raggiungerà la Sardegna per poi attraversare domani anche il resto dell’Italia. Altri passaggi perturbati sono attesi nel resto della settimana: dopo un primo impulso più modesto in movimento tra la fine di domani e giovedì mattina dalla Sardegna verso il Sud (n. 3), una perturbazione ben più intensa (n. 4) attraverserà tutto il Paese tra giovedì pomeriggio e venerdì portando una nuova fase di precipitazioni anche intense e abbondanti al Nord e nei settori tirrenici, il tutto accompagnato anche da venti forti al Centrosud. Le masse d’aria in arrivo nel Mediterraneo continuano comunque a rimanere relativamente miti con temperature spesso sopra la media al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì 3 febbraio

Tempo asciutto al Sud e in Sicilia con nuvole variabili che lasceranno spazio anche a schiarite temporaneamente ampie, specie tra Calabria e Sicilia. Molte nuvole nel resto d’Italia. Al Nord precipitazioni ancora in atto tra Lombardia e Nordest ma in rapido esaurimento nella seconda parte del giorno; quota neve fino ai 300-800 metri nei settori alpini e sull’Appenino ligure. Al Centro piogge anche moderate in trasferimento dalla Toscana verso Umbria e Lazio; fenomeni più scarsi nelle Marche e nei settori appenninici di Abruzzo e Molise. In Sardegna piogge di nuovo più diffuse e intense tra pomeriggio e sera a iniziare dal sud dell’isola. Temperature massime con valori anche oltre la media sul medio Adriatico e al Sud e picchi intorno ai 20 gradi in Sicilia. Venti meridionali da moderati o localmente tesi. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con precipitazioni possibili in gran parte d’Italia anche se più scarse su estremo Nordovest, medio Adriatico e Isole. Altrove fenomeni più diffusi e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale su Toscana, Lazio e Sud peninsulare. Quota neve fino ai 1000-1200 metri circa nelle Alpi e sull’Appennino settentrionale, ai 1200-1400 su quello centrale. Temperature in rialzo nell’estremo Nord-Ovest, in temporaneo calo su Emilia Romagna e Centro-Sud. Venti intensi su gran parte del Centro-Sud: Libeccio da moderato a teso su Tirreno e Isole, Scirocco da forte a burrascoso tra Ionio, Puglia, medio e basso Adriatico. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati o molto agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale.