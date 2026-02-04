Meteo, Italia nel mirino delle perturbazioni: molte piogge e neve in arrivo. Le previsioni da giovedì 5 febbraio

Le proiezioni modellistiche non lasciano intravedere alcun cambiamento nel tipo di circolazione atmosferica, fino almeno a metà mese. L’Europa meridionale e il Mediterraneo resteranno nel mirino di molte perturbazioni che in rapida sequenza raggiungeranno anche l’Italia dove, in effetti, proseguirà questa fase eccezionalmente piovosa e anche eccezionalmente nevosa per tutto il comparto alpino.

La perturbazione attualmente in transito sulle nostre regioni (la n.2 di febbraio), tenderà da allontanarsi entro la prossima notte, ma già tra la fine della giornata odierna e giovedì un altro più modesto impulso perturbato (n.3) si muoverà dalla Sardegna verso il Sud, seguito da un altro ben più intenso (n.4) che investirà tutto il Paese tra giovedì sera e venerdì e sarà responsabile di un’altra fase di precipitazioni anche abbondanti al Nord e nelle regioni tirreniche, venti di burrasca al Centro-Sud e mari fino a molto agitati. Durante tutta questa fase, caratterizzata da correnti temperate atlantiche e assenza di irruzioni fredde, le temperature sono destinate a rimanere spesso sopra la media.

Le previsioni meteo per giovedì 5 febbraio

Domani situazione in temporaneo miglioramento in molte regioni, con ancora una nuvolosità diffusa, ma più irregolare e alternata a schiarite ampie soprattutto al Nord-Ovest e, nel pomeriggio, anche in Emilia Romagna, medio-basso Adriatico e Lazio. Piogge sparse su Venezie e Alpi orientali, con neve oltre 1200 metri; piogge e rovesci anche nel basso Tirreno orientale. Fenomeni più sporadici in Toscana e fra Puglia e Basilicata. Alla sera nuovo peggioramento al Nord-Ovest, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Temperature massime in aumento, eccetto al Sud; valori per lo più sopra la media. Venti in temporanea attenuazione, ma di nuovo in marcato rinforzo a fine giornata a partire dai mari occidentali.

Le previsioni meteo per venerdì 6 febbraio

Piogge diffuse fra la notte e il primo mattino, eccetto sulle isole maggiori, con anche dei rovesci e temporali fra il Levante ligure e le coste tirreniche. Nevicate sulle Alpi e l’Appennino Ligure oltre 1000 metri. Già in mattinata attenuazione dei fenomeni all’estremo Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e coste del medio Adriatico. Dal pomeriggio generale miglioramento, a parte ancora delle residue piogge su alto Adriatico, basso Tirreno orientale e zone interne del Centro.

Temperature minime in rialzo e ovunque sopra lo zero; massime in aumento al Centro-Sud, con valori in generale sopra la media. Venti da moderati a forti al Centro-Sud e sui mari settentrionali, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali a metà giornata, con raffiche fino a burrasca. Da molto mossi a molto agitati i mari occidentali, mossi o molto mossi i restanti bacini.