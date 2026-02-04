FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio

Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Tendenza4 Febbraio 2026 - ore 11:49 - Redatto da Meteo.it
Durante il fine settimana l’Italia continuerà a trovarsi sulla traiettoria di veloci perturbazioni in arrivo dall’Oceano Atlantico. Tra sabato e domenica queste interesseranno soprattutto il centro e il sud del nostro Paese. Le masse d’aria provenienti da ovest saranno temperate, e per questo motivo il periodo sarà caratterizzato da temperature leggermente superiori alla norma, con particolare riferimento ai valori minimi.

La tendenza meteo per il weekend del 7 e 8 febbraio

Sabato al mattino sono attesi rovesci e possibili temporalisulla Sardegna; qualche pioggia sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata il nuovo peggioramento dovrebbe coinvolgere soprattutto le regioni meridionali - e in particolare il settore tirrenico -, il Lazio e la bassa Toscana. Qualche pioggia o rovescio anche nel resto dell’Italia centrale e in Sicilia. Neve sull’Appennino centrale a quote superiori a 1500-1700 metri. Venti occidentali a tratti intensi sulle isole maggiori e sul settore meridionale del mar Tirreno. Temperature in leggero calo sulle isole e sulle regioni centro meridionali.

Nella notte tra sabato e domenica il tempo sarà in peggioramento sulla Sardegna occidentale; rovesci isolati sulla Calabria tirrenica, mentre è atteso un miglioramento nel resto del Centro Sud. Al mattino piogge in Sardegna, più probabili nel nord dell’isola. In giornata nubi in addensamento sulle regioni centro-settentrionali, con piogge più probabili sui settori di ponente dell’Italia centrale. Non si escludono delle precipitazioni anche in Campania, in Liguria e in Emilia. Temperature in calo nei valori massimi sul Nord-Ovest. Venti moderati sulle isole maggiori, sui bacini meridionali e sul mar Tirreno.

