FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ancora maltempo: 4 febbraio con molte piogge e vento di bu...

Meteo, ancora maltempo: 4 febbraio con molte piogge e vento di burrasca

Nessuna tregua dal maltempo: continua il via vai di perturbazioni sull'Italia, con piogge anche intense, vento forte e neve in montagna.
Previsione4 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione4 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Le proiezioni modellistiche non lasciano intravedere alcun cambiamento nel tipo di circolazione atmosferica fino almeno a metà mese. L’Europa meridionale e il Mediterraneo resteranno nel mirino di molte perturbazioni che in rapida sequenza raggiungeranno anche l’Italia dove, in effetti, proseguirà questa fase eccezionalmente piovosa e anche eccezionalmente nevosa per tutto il comparto alpino.

La perturbazione attualmente in transito sulle nostre regioni (la n.2 di febbraio), porterà piogge diffuse, a tratti intense e temporalesche, accompagnate da venti di burrasca al Meridione. Tra la fine della giornata odierna e giovedì un altro più modesto impulso perturbato (n.3) si muoverà dalla Sardegna verso il Sud, seguito da un altro ben più intenso (n.4) che investirà tutto il Paese tra giovedì sera e venerdì, responsabile di un’altra fase di precipitazioni anche abbondanti al Nord e nelle regioni tirreniche, venti di burrasca al Centro-Sud e mari fino a molto agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio

Molte nuvole in tutta Italia. Nel corso della giornata possibili precipitazioni sulla maggior parte delle regioni, a partire dal Nord e dai settori occidentali, più isolate su estremo Nord-Ovest, medio Adriatico e Sardegna. Altrove fenomeni più diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale sulle regioni meridionali a partire dalla Sicilia. Quota neve intorno a 800-1200 metri sui rilievi del Nord, oltre 1500 metri sull’Appennino centrale.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in temporaneo calo in Romagna, al Centro, in Campania, Calabria e Isole. Ventoso su gran parte del Centro-Sud, con raffiche burrascose tra Sicilia, Ionio e basso Adriatico e alla sera anche nel resto del Sud. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati o molto agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

Le previsioni meteo per giovedì 5 febbraio

Situazione in temporaneo miglioramento in molte regioni, con ancora una nuvolosità diffusa, ma più irregolare e alternata a schiarite ampie soprattutto al Nord-Ovest, sul medio Adriatico e, nel pomeriggio, anche in Emilia Romagna, medio Tirreno e coste del basso Ionio. Piogge sparse su Venezie e Alpi orientali con neve oltre 1200 metri; piogge e rovesci anche nel basso Tirreno orientale e nel pomeriggio anche sulla Puglia meridionale. Alla sera nuovo peggioramento al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna.
Temperature massime in aumento, eccetto al Sud; valori per lo più sopra la media. Venti in temporanea attenuazione, ma di nuovo in marcato rinforzo a fine giornata a partire dai mari occidentali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Italia nel mirino delle perturbazioni: molte piogge e neve in arrivo. Le previsioni da giovedì 5 febbraio
    Previsione4 Febbraio 2026

    Meteo, Italia nel mirino delle perturbazioni: molte piogge e neve in arrivo. Le previsioni da giovedì 5 febbraio

    L'Italia resta sotto scacco delle perturbazioni atlantiche almeno fino a metà mese. Piogge abbondanti, neve sulle Alpi e vento forte
  • Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ancora pioggia, vento e neve
    Previsione4 Febbraio 2026

    Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: ancora pioggia, vento e neve

    Non si arresta la lunga fase di maltempo: piogge e rovesci in molti settori del Paese. Temperature sopra le medie. Le previsioni meteo del 4-5 febbraio
  • Meteo, prosegue il maltempo sull'Italia: le previsioni del 4-5 febbraio
    Previsione3 Febbraio 2026

    Meteo, prosegue il maltempo sull'Italia: le previsioni del 4-5 febbraio

    Mercoledì 4 febbraio tempo perturbato nella maggior parte delle regioni con venti molto intensi al Centro-sud. Le previsioni meteo
  • Meteo, pioggia e neve al Nord, 20 gradi al Sud: le previsioni del 3-4 febbraio
    Previsione3 Febbraio 2026

    Meteo, pioggia e neve al Nord, 20 gradi al Sud: le previsioni del 3-4 febbraio

    Prosegue il transito di perturbazioni sull'Italia: piogge in arrivo anche al Centro e alta pressione lontana. Le previsioni meteo del 3-4 febbraio
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Febbraio ore 20:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154