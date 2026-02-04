Meteo, ancora maltempo: 4 febbraio con molte piogge e vento di burrasca

Le proiezioni modellistiche non lasciano intravedere alcun cambiamento nel tipo di circolazione atmosferica fino almeno a metà mese. L’Europa meridionale e il Mediterraneo resteranno nel mirino di molte perturbazioni che in rapida sequenza raggiungeranno anche l’Italia dove, in effetti, proseguirà questa fase eccezionalmente piovosa e anche eccezionalmente nevosa per tutto il comparto alpino.

La perturbazione attualmente in transito sulle nostre regioni (la n.2 di febbraio), porterà piogge diffuse, a tratti intense e temporalesche, accompagnate da venti di burrasca al Meridione. Tra la fine della giornata odierna e giovedì un altro più modesto impulso perturbato (n.3) si muoverà dalla Sardegna verso il Sud, seguito da un altro ben più intenso (n.4) che investirà tutto il Paese tra giovedì sera e venerdì, responsabile di un’altra fase di precipitazioni anche abbondanti al Nord e nelle regioni tirreniche, venti di burrasca al Centro-Sud e mari fino a molto agitati.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio

Molte nuvole in tutta Italia. Nel corso della giornata possibili precipitazioni sulla maggior parte delle regioni, a partire dal Nord e dai settori occidentali, più isolate su estremo Nord-Ovest, medio Adriatico e Sardegna. Altrove fenomeni più diffusi, anche a carattere di rovescio o temporale sulle regioni meridionali a partire dalla Sicilia. Quota neve intorno a 800-1200 metri sui rilievi del Nord, oltre 1500 metri sull’Appennino centrale.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in temporaneo calo in Romagna, al Centro, in Campania, Calabria e Isole. Ventoso su gran parte del Centro-Sud, con raffiche burrascose tra Sicilia, Ionio e basso Adriatico e alla sera anche nel resto del Sud. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati o molto agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

Le previsioni meteo per giovedì 5 febbraio

Situazione in temporaneo miglioramento in molte regioni, con ancora una nuvolosità diffusa, ma più irregolare e alternata a schiarite ampie soprattutto al Nord-Ovest, sul medio Adriatico e, nel pomeriggio, anche in Emilia Romagna, medio Tirreno e coste del basso Ionio. Piogge sparse su Venezie e Alpi orientali con neve oltre 1200 metri; piogge e rovesci anche nel basso Tirreno orientale e nel pomeriggio anche sulla Puglia meridionale. Alla sera nuovo peggioramento al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Temperature massime in aumento, eccetto al Sud; valori per lo più sopra la media. Venti in temporanea attenuazione, ma di nuovo in marcato rinforzo a fine giornata a partire dai mari occidentali.