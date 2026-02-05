Forte maltempo e vento intenso: rischio di nubifragi e mareggiate. Le previsioni da venerdì 6 febbraio

Nelle prossime ore una nuova perturbazione (la numero 4 di febbraio) raggiungerà l’Italia e in serata porterà un deciso peggioramento, con piogge anche abbondanti soprattutto al Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche, poi in estensione tra notte e prime ore di domani a gran parte del Paese. Sarà necessario fare attenzione anche al vento, intenso soprattutto sui mari di Ponente dove le raffiche potranno arrivare intorno agli 80 – 100 km orari, con rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana: probabilmente sabato un’altra debole perturbazione (la numero 5 di febbraio) porterà un po’ di maltempo soprattutto al Centro-Sud, seguita poi già domenica da un altro sistema perturbato (perturbazione numero 6 del mese), che stando alle attuali proiezioni potrebbe generare un intenso vortice ciclonico dando luogo a una nuova fase di maltempo anche forte.

Le previsioni meteo per venerdì 6 febbraio

Domani al mattino nubi ovunque, con piogge su quasi tutte le regioni a eccezione di Piemonte e Liguria, anche di forte intensità su Lazio, Campania e Calabria tirrenica; neve su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 1200-1300 metri. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest, ancora piogge su coste dell’Alto Adriatico, Emilia, zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna.

Temperature minime sopra lo zero in tutte le zone di pianura e lungo le coste; massime in aumento in gran parte del Centro-Sud, con valori in generale sopra la media. Venti burrascosi da ovest al Sud e nelle Isole, con possibili raffiche fino a 80-100 km orari e rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per sabato 7 febbraio

Sabato le nuvole prevarranno ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Nel corso del giorno piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; al mattino qualche nebbia sulla Pianura Padana. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in leggero calo in gran parte del Sud e Isole, con poche variazioni altrove.