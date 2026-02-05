FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Forte maltempo e vento intenso: rischio di nubifragi e mareggiate...

Forte maltempo e vento intenso: rischio di nubifragi e mareggiate. Le previsioni da venerdì 6 febbraio

Un'intensa perturbazione avanza verso l'Italia: tra stanotte e domani porterà maltempo diffuso, con rischio di nubifragi e vento molto forte.
Previsione5 Febbraio 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it
Previsione5 Febbraio 2026 - ore 12:13 - Redatto da Meteo.it

Nelle prossime ore una nuova perturbazione (la numero 4 di febbraio) raggiungerà l’Italia e in serata porterà un deciso peggioramento, con piogge anche abbondanti soprattutto al Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche, poi in estensione tra notte e prime ore di domani a gran parte del Paese. Sarà necessario fare attenzione anche al vento, intenso soprattutto sui mari di Ponente dove le raffiche potranno arrivare intorno agli 80 – 100 km orari, con rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana: probabilmente sabato un’altra debole perturbazione (la numero 5 di febbraio) porterà un po’ di maltempo soprattutto al Centro-Sud, seguita poi già domenica da un altro sistema perturbato (perturbazione numero 6 del mese), che stando alle attuali proiezioni potrebbe generare un intenso vortice ciclonico dando luogo a una nuova fase di maltempo anche forte.

Le previsioni meteo per venerdì 6 febbraio

Domani al mattino nubi ovunque, con piogge su quasi tutte le regioni a eccezione di Piemonte e Liguria, anche di forte intensità su Lazio, Campania e Calabria tirrenica; neve su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 1200-1300 metri. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest, ancora piogge su coste dell’Alto Adriatico, Emilia, zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna.
Temperature minime sopra lo zero in tutte le zone di pianura e lungo le coste; massime in aumento in gran parte del Centro-Sud, con valori in generale sopra la media. Venti burrascosi da ovest al Sud e nelle Isole, con possibili raffiche fino a 80-100 km orari e rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per sabato 7 febbraio

Sabato le nuvole prevarranno ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Nel corso del giorno piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; al mattino qualche nebbia sulla Pianura Padana. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in leggero calo in gran parte del Sud e Isole, con poche variazioni altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo 5 febbraio: Italia senza protezione, in arrivo forte maltempo e raffiche di tempesta
    Previsione5 Febbraio 2026

    Meteo 5 febbraio: Italia senza protezione, in arrivo forte maltempo e raffiche di tempesta

    Prosegue il via vai di perturbazioni, la più intensa arriva a fine giornata: porterà forte maltempo e rischio di situazioni critiche.
  • Non si ferma il maltempo, altre perturbazioni in arrivo: le previsioni meteo da giovedì 5 febbraio
    Previsione5 Febbraio 2026

    Non si ferma il maltempo, altre perturbazioni in arrivo: le previsioni meteo da giovedì 5 febbraio

    Continua la fase di maltempo sull'Italia, con piogge insistenti e temperature sopra la media. Le previsioni nei dettagli
  • Meteo, Italia nel mirino delle perturbazioni: molte piogge e neve in arrivo. Le previsioni da giovedì 5 febbraio
    Previsione4 Febbraio 2026

    Meteo, Italia nel mirino delle perturbazioni: molte piogge e neve in arrivo. Le previsioni da giovedì 5 febbraio

    L'Italia resta sotto scacco delle perturbazioni atlantiche almeno fino a metà mese. Piogge abbondanti, neve sulle Alpi e vento forte
  • Meteo, ancora maltempo: 4 febbraio con molte piogge e vento di burrasca
    Previsione4 Febbraio 2026

    Meteo, ancora maltempo: 4 febbraio con molte piogge e vento di burrasca

    Nessuna tregua dal maltempo: continua il via vai di perturbazioni sull'Italia, con piogge anche intense, vento forte e neve in montagna.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio ore 19:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154