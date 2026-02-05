FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 5 febbraio: Italia senza protezione, in arrivo forte maltempo e raffiche di tempesta

Prosegue il via vai di perturbazioni, la più intensa arriva a fine giornata: porterà forte maltempo e rischio di situazioni critiche.
Previsione5 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Con l’alta pressione sempre lontana, rintanata a più basse latitudini, anche in questa seconda parte della settimana il Mediterraneo rimarrà preda delle perturbazioni in movimento da ovest verso est. In particolare, giovedì una debole perturbazione (la numero 3 di febbraio) porterà moderato maltempo più che altro al Sud. In rapida successione, un altro più intenso impulso perturbato raggiungerà la Penisola alla fine di oggi e porterà un peggioramento più significativo.

Si tratta della perturbazione numero 4 di febbraio - la stessa che nei giorni scorsi ha dato origine alla tempesta Leonardo, che ha colpito violentemente la Penisola Iberica e il Marocco. Sul nostro Paese, la perturbazione porterà piogge anche abbondantisoprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche, venti di burrasca al Centro-Sud - con possibili raffiche di tempesta - e mari agitati con il rischio di nuove intense mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per giovedì 5 febbraio

Giovedì nuvole in gran parte d’Italia, anche se non mancheranno i momenti soleggiati, specie al Nord-Ovest. Piogge isolate su Venezie, Toscana, Umbria e regioni meridionali, con deboli nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1200-1300 metri. In serata tempo in deciso peggioramento, con piogge diffuse e localmente intense al Nord-Ovest e su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, accompagnate da nevicate sulle zone alpine oltre 800-1000 metri. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e valori quasi dappertutto oltre la norma. Venti in temporanea attenuazione, poi di nuovo in rinforzo a fine giornata.

Le previsioni meteo per venerdì 6 febbraio

Venerdì al mattino piogge diffuse quasi dappertutto, eccetto le Isole maggiori, con anche dei rovesci e temporali fra il Levante Ligure e le coste tirreniche. Localmente ci sarà il rischio di precipitazioni abbondanti. Nevicate sulle Alpi e l’Appennino Ligure oltre 1000 metri. Già in mattinata attenuazione dei fenomeni all’estremo Nord-Ovest, nelle regioni centrali tirreniche e lungo le coste del medio Adriatico. Dal pomeriggio generale miglioramento, a parte ancora delle residue piogge su alto Adriatico, basso Tirreno orientale e zone interne del Centro.
Temperature minime in rialzo e ovunque sopra lo zero; massime in aumento al Centro-Sud, con valori in generale sopra la media. Venti da moderati a forti al Centro-Sud e sui mari settentrionali, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali a metà giornata, con raffiche che potranno raggiungere gli 80/100 km orari. Da molto mossi a molto agitati i mari occidentali, con rischio di intense mareggiate sulle coste più esposte; mossi o molto mossi i restanti bacini.

