Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana

L’Italia continuerà a rimanere esposta al transito di numerose perturbazioni che manterranno condizioni di marcata variabilità, con fasi piovose associate anche a forti venti
Tendenza6 Febbraio 2026 - ore 11:58 - Redatto da Meteo.it
Tendenza6 Febbraio 2026 - ore 11:58 - Redatto da Meteo.it

Anche nella prossima settimana non ci sono segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica. Non si intravedono strutture di alta pressione che riescano ad espandersi stabilmente verso il Mediterraneo. Così, l’Italia continuerà a rimanere esposta al transito di numerose perturbazioni atlantiche che manterranno condizioni di marcata variabilità, con fasi di maltempo associate anche a intensa ventilazione. In generale le masse d’aria provenienti da ovest saranno temperate, pertanto le temperature tenderanno a rimanere per lo più sopra la media probabilmente almeno fino a sabato 14 febbraio.


Più nel dettaglio, lunedì 9 febbraio saranno ancora evidenti gli effetti della perturbazione giunta domenica, in termini di piogge e rovesci che interesseranno soprattutto il Nord, la Toscana, l’estremo Sud e le Isole, con anche qualche nevicata sulle Api oltre 1000-1200 metri, sull’Appennino settentrionale e meridionale a quote più elevate.

Le temperature minime subiranno un rialzo, mentre le massime sono destinate a calare leggermente in molte regioni, rimanendo, però, nella media o leggermente sopra. Sarà anche una giornata ventilata al Centro-Sud.


Martedì 10 la perturbazione si allontanerà lasciando le ultime precipitazioni in mattinata al Nord-Est. Alle sue spalle le correnti occidentali trasporteranno due veloci e modesti impulsi perturbati. Il primo porterà già nella giornata di martedì un po’ di piogge in Liguria, regioni tirreniche e Isole. Il secondo impulso transiterà molto rapidamente mercoledì 11 febbraio portando ancora precipitazioni lungo il versante tirrenico della penisola e in forma più sporadica al Nord e sulle Isole. In questa fase i venti resteranno moderati da ovest o sud-ovest, mentre le temperature torneranno ad aumentare mercoledì.

Giovedì 12 una perturbazione più organizzata determinerà condizioni di maltempo al Centro-Sud e nel settore dell’alto Adriatico, mentre il resto del Nord dovrebbe sperimentare una tregua con ampie schiarite. I venti dai quadranti occidentali tenderanno a rinforzare ulteriormente all’estremo Sud e sulle Isole raggiungendo intensità di burrasca, con temperature che saranno particolarmente miti sul versante ionico.

Le attuali proiezioni suggeriscono per venerdì una giornata di tregua, a parte qualche precipitazione all’estremo Sud, mentre sabato 14 il tempo potrebbe peggiorare di nuovo a causa dell’arrivo di un’altra perturbazione.

