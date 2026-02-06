Meteo, in questo venerdì 6 febbraio intensa perturbazione: raffiche di tempesta e rischio nubifragi

Non si interrompe il transito di perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate a un’intensa ventilazione. Quella in azione in questo venerdì 6 febbraio sull’Italia, la numero 4 di febbraio che ha già investito la Sardegna con venti molto forti e piogge copiose al Nord-Ovest e regioni tirreniche, attraverserà tutta la Penisola per poi allontanarsi verso i Balcani entro le prime ore di sabato.

Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana: sabato 7 febbraio un’altra e più debole perturbazione (la nr. 5), seguirà una traiettoria più meridionale, con minori effetti al Nord, mentre sui versanti tirrenici, dopo una breve pausa, torneranno rovesci e temporali.

Per domenica 8 si conferma l’arrivo della sesta perturbazione di febbraio che potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico in prossimità della Sardegna, attivando forti venti meridionali sull’Isola e sui mari di ponente; il vortice lunedì potrebbe spostarsi verso la Sicilia. Il peggioramento di domenica, riguardo alle precipitazioni, inizierà dalla Sardegna per poi estendersi a Liguria, regioni tirreniche e Sicilia; la tempistica e i dettagli delle aree coinvolte dai fenomeni però al momento hanno ancora un certo grado di incertezza.

Le previsioni per venerdì 6 febbraio

Al mattino piogge in graduale attenuazione nelle regioni di Nord-Ovest, con delle schiarite nel corso del pomeriggio. Piogge e rovesci più insistenti in Emilia Romagna e al Nord-Est, con deboli nevicate fino al primo pomeriggio sulle Alpi orientali da 1200 metri. Al Centro-Sud, tranne in Sicilia, piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale in mattinata, più isolate nel pomeriggio quando continueranno nelle zone interne del Centro e su Campania e Calabria tirrenica; altrove nuvolosità in attenuazione.

Temperature massime in rialzo al Centro-Sud. Venti molto forti su Isole, Centro-Sud e tutti mari; raffiche prossime ai 100 km/h possibili al Sud e in Appennino.

Le previsioni per sabato 7 febbraio

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Nel corso del girono piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole maggiori; al mattino qualche nebbia sulla Pianura Padana.

Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in leggero calo in gran parte del Sud e Isole, con poche variazioni altrove.