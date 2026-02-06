FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, in questo venerdì 6 febbraio intensa perturbazione: raffic...

Meteo, in questo venerdì 6 febbraio intensa perturbazione: raffiche di tempesta e rischio nubifragi

Prosegue il via vai di perturbazioni: venti molto forti e piogge copiose in molte zone d'Italia. Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana
Previsione6 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione6 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Non si interrompe il transito di perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate a un’intensa ventilazione. Quella in azione in questo venerdì 6 febbraio sull’Italia, la numero 4 di febbraio che ha già investito la Sardegna con venti molto forti e piogge copiose al Nord-Ovest e regioni tirreniche, attraverserà tutta la Penisola per poi allontanarsi verso i Balcani entro le prime ore di sabato.

Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana: sabato 7 febbraio un’altra e più debole perturbazione (la nr. 5), seguirà una traiettoria più meridionale, con minori effetti al Nord, mentre sui versanti tirrenici, dopo una breve pausa, torneranno rovesci e temporali.

Per domenica 8 si conferma l’arrivo della sesta perturbazione di febbraio che potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico in prossimità della Sardegna, attivando forti venti meridionali sull’Isola e sui mari di ponente; il vortice lunedì potrebbe spostarsi verso la Sicilia. Il peggioramento di domenica, riguardo alle precipitazioni, inizierà dalla Sardegna per poi estendersi a Liguria, regioni tirreniche e Sicilia; la tempistica e i dettagli delle aree coinvolte dai fenomeni però al momento hanno ancora un certo grado di incertezza.

Le previsioni per venerdì 6 febbraio

Al mattino piogge in graduale attenuazione nelle regioni di Nord-Ovest, con delle schiarite nel corso del pomeriggio. Piogge e rovesci più insistenti in Emilia Romagna e al Nord-Est, con deboli nevicate fino al primo pomeriggio sulle Alpi orientali da 1200 metri. Al Centro-Sud, tranne in Sicilia, piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale in mattinata, più isolate nel pomeriggio quando continueranno nelle zone interne del Centro e su Campania e Calabria tirrenica; altrove nuvolosità in attenuazione.

Temperature massime in rialzo al Centro-Sud. Venti molto forti su Isole, Centro-Sud e tutti mari; raffiche prossime ai 100 km/h possibili al Sud e in Appennino.

Le previsioni per sabato 7 febbraio

Nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Nel corso del girono piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole maggiori; al mattino qualche nebbia sulla Pianura Padana.

Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in leggero calo in gran parte del Sud e Isole, con poche variazioni altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, weekend del 7-8 febbraio perturbato con venti ancora forti
    Previsione6 Febbraio 2026

    Meteo, weekend del 7-8 febbraio perturbato con venti ancora forti

    Sabato 7 febbraio la perturbazione 5 porterà rovesci e temporali al Centro-Sud con venti molto forti su Isole, nel Tirreno e al Sud. Domenica arriva la 6
  • Intensa perturbazione sull'Italia: raffiche di tempesta e rischio nubifragi venerdì 6 febbraio
    Previsione6 Febbraio 2026

    Intensa perturbazione sull'Italia: raffiche di tempesta e rischio nubifragi venerdì 6 febbraio

    Una violenta perturbazione ha raggiunto l'Italia: oggi porterà maltempo diffuso, con rischio di fenomeni intensi e vento molto forte
  • Forte maltempo e vento intenso: rischio di nubifragi e mareggiate. Le previsioni da venerdì 6 febbraio
    Previsione5 Febbraio 2026

    Forte maltempo e vento intenso: rischio di nubifragi e mareggiate. Le previsioni da venerdì 6 febbraio

    Un'intensa perturbazione avanza verso l'Italia: tra stanotte e domani porterà maltempo diffuso, con rischio di nubifragi e vento molto forte.
  • Meteo 5 febbraio: Italia senza protezione, in arrivo forte maltempo e raffiche di tempesta
    Previsione5 Febbraio 2026

    Meteo 5 febbraio: Italia senza protezione, in arrivo forte maltempo e raffiche di tempesta

    Prosegue il via vai di perturbazioni, la più intensa arriva a fine giornata: porterà forte maltempo e rischio di situazioni critiche.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
Tendenza6 Febbraio 2026
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
L’Italia continuerà a rimanere esposta al transito di numerose perturbazioni che manterranno condizioni di marcata variabilità, con fasi piovose associate anche a forti venti
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio ore 17:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154