Intensa perturbazione sull'Italia: raffiche di tempesta e rischio nubifragi venerdì 6 febbraio

Un'intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia ieri sera, portando un deciso peggioramento con piogge anche abbondanti e vento molto forte. Nelle prossime ore i suoi effetti si faranno sentire in gran parte del Paese, con maltempo diffuso soprattutto in mattinata e il rischio di piogge localmente intense. Sarà necessario fare attenzione anche al vento, forte soprattutto sui mari di Ponente dove le raffiche potranno arrivare intorno agli 80–100 km orari, con rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana: probabilmente domani un’altra debole perturbazione (la numero 5 di febbraio) porterà un po’ di maltempo soprattutto al Centro-Sud, seguita poi già domenica da un altro sistema perturbato (perturbazione numero 6 del mese), che stando alle attuali proiezioni potrebbe generare un intenso vortice ciclonico dando luogo a una nuova fase di maltempo anche forte.

Le previsioni meteo per venerdì 6 febbraio

Oggi al mattino nubi ovunque, con piogge su quasi tutte le regioni a eccezione di Piemonte e Liguria, anche di forte intensità su Lazio, Campania e Calabria tirrenica; neve su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 1200-1300 metri. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest, ancora piogge su coste dell’Alto Adriatico, Emilia, zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna.

Temperature minime sopra lo zero in tutte le zone di pianura e lungo le coste; massime in aumento in gran parte del Centro-Sud, con valori in generale sopra la media. Venti burrascosi da ovest al Sud e nelle Isole, con possibili raffiche fino a 80-100 km orari e rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per sabato 7 febbraio

Domani le nuvole prevarranno ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Nel corso del giorno piogge sparse su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; al mattino qualche nebbia sulla Pianura Padana. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione; massime in leggero calo in gran parte del Sud e Isole, con poche variazioni altrove.