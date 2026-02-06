FacebookInstagramXWhatsApp

  3. Meteo, weekend del 7-8 febbraio perturbato con venti ancora forti

Meteo, weekend del 7-8 febbraio perturbato con venti ancora forti

Sabato 7 febbraio la perturbazione 5 porterà rovesci e temporali al Centro-Sud con venti molto forti su Isole, nel Tirreno e al Sud. Domenica arriva la 6
Previsione6 Febbraio 2026 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it
Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate a un’intensa ventilazione. Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana: sabato 7 febbraio la perturbazione numero 5 del mese seguirà una traiettoria più meridionale rispetto alla precedente, con minori effetti al Nord, mentre sui versanti tirrenici, dopo una breve pausa, torneranno rovesci e temporali, oltre a venti occidentali molto forti su Isole, nel Tirreno e al Sud.

Per domenica 8 poi si conferma l’arrivo della sesta perturbazione di febbraio che potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico in prossimità della Sardegna, attivando forti venti meridionali sull’Isola e sui mari di ponente; il vortice lunedì potrebbe spostarsi verso il basso Tirreno e la Sicilia.

Il peggioramento di domenica, riguardo alle precipitazioni, inizierà dalla Sardegna per poi estendersi a Liguria, Piemonte, regioni tirreniche e, in serata, al resto del Centro e alla Sicilia, con rovesci e temporali anche intensi. La tempistica e i dettagli delle aree coinvolte dai fenomeni però al momento hanno ancora un certo grado di incertezza, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni per sabato 7 febbraio

Al mattino rovesci e temporali in Sardegna, specie nel versante occidentale e nell’interno, che proseguiranno nel pomeriggio. L’Isola e i mari circostanti saranno investiti già da inizio giornata da forti venti occidentali che si spingeranno nel medio e basso Tirreno dal pomeriggio, con mari agitati e rischio di mareggiate nelle coste sarde. A inizio giornata residua instabilità al Nord-Est, con isolati rovesci nelle Venezie, in miglioramento. Nebbie in pianura tra Lombardia e Piemonte. Prime piogge e rovesci anche in Toscana e Lazio, più diffusi nel pomeriggio in quasi tutto il Centro-Sud, in Liguria e Sicilia, temporaleschi su Lazio e Campania. Neve nell’Appennino centro-settentrionale da 1400-1600 metri. In serata i fenomeni più intensi si concentrano in Calabria.

Temperature massime in lieve calo, più marcato nelle Isole, con valori generalmente oltre la media.

Le previsioni per domenica 8 febbraio

Nella notte e al mattino nebbie e nubi basse nelle aree di pianura al Nord e sull’alto Adriatico. Schiarite sulle Alpi centro-orientali; da nuvoloso a coperto al Centro e Sardegna. Tra pomeriggio e sera peggiora con piogge sparse e locali rovesci in Sardegna, Nord-Ovest e gran parte del Centro. Temporali serali in Sicilia. Neve su Alpi occidentali a 1000 metri, da 1200 a 1400 in Appennino.

Temperature in generale calo, specie le minime. Venti intensi meridionali sui Isole e mari di ponente.

