Meteo, domenica 8 febbraio ombrelli a portata di mano: nuova perturbazione sull'Italia

L’alta pressione resta lontana dall’Italia, lasciando la porta aperta a una sequenza di perturbazioni atlantiche che anche nei prossimi giorni transiteranno nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate anche a una intensa ventilazione.

Per oggi, domenica 8 febbraio, si conferma l’arrivo della sesta perturbazione del mese, accompagnata da un vortice ciclonico - che per fortuna non si profila particolarmente intenso - inizialmente posizionato a ovest della Corsica, che entro lunedì si sarà spostato tra il basso Tirreno e lo Ionio. Le precipitazioni, non particolarmente abbondanti e insistenti, dovrebbero riguardare la maggior parte delle regioni italiane; i venti risulteranno al più tesi. La tempistica e i dettagli delle aree coinvolte dai fenomeni ancora oggi mostrano a un po’ di incertezza.

Secondo l’attuale tendenza, nella notte tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione (la n. 7 del mese) raggiungerà l’Italia portando in giornata molte piogge al Centro-Sud, localmente anche intense. A seguire, già giovedì, la perturbazione numero 8 potrebbe raggiungere il nostro Paese con piogge anche abbondanti e di forte intensità al Centro-Sud mentre il Nord Italia verrà coinvolto più marginalmente. Attenzione perché questa perturbazione atlantica potrebbe essere accompagnata da venti burrascosi da ovest o Nord-Ovest, con raffiche tempestose di 100 km/h e oltre su Corsica, Sardegna e Tirreno. I mari diventeranno molto agitati con intense mareggiate in Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Le previsioni meteo per domenica 8 febbraio

Giornata con schiarite alternate ad annuvolamenti su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia sud-orientale. Molto nuvoloso o coperto nel resto d’Italia con piogge sparse sin dal mattino in Sardegna, per lo più di debole intensità. Nel corso della giornata qualche pioggia raggiungerà anche Liguria, Piemonte, Appennino emiliano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Quota neve su Alpi occidentali e Appennino settentrionale intorno a 1200-1300 metri, sull’Appennino centrale intorno a 1400-1500 metri. In serata deciso peggioramento in Sicilia con possibili rovesci e temporali nei settori centro-occidentali. Nebbie mattutine in Veneto. Temperature stazionarie o in lieve calo; valori pomeridiani nella norma o leggermente sopra. Venti meridionali in moderato rinforzo su Sardegna, Sicilia e mari di ponente. Mari: poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale, mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 9 febbraio

Domani cielo da nuvoloso a molto nuvolo in tutta Italia. Instabile con rovesci sparsi di pioggia e possibili locali temporali su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Qualche isolata e debole pioggia o pioviggine in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Marche; quota neve sulle Alpi Marittime e sull’Appennino settentrionale intorno ai 1000-1300 metri.Temperature in lieve calo al Nord-Est, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Calabria; valori in generale in linea con le medie stagionali. Venti moderati o tesi di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia, meridionali tra Ionio e Adriatico meridionale; per lo più deboli altrove. Poco mosso gran parte dell’Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.