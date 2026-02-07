FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, weekend di maltempo tra il 7 e 8 gennaio. Le previsioni

Due perturbazioni sull'Italia tra sabato e domenica, con piogge in molte regioni e vento forte. Le zone più a rischio
Previsione7 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate a un’intensa ventilazione. Il tempo rimarrà perturbato anche in questo fine settimana: sabato la perturbazione numero 5 del mese seguirà una traiettoria più meridionale rispetto alla precedente, con minori effetti al Nord, mentre sui versanti tirrenici torneranno rovesci e possibili temporali, oltre a venti occidentali molto forti su Isole, Tirreno e al Sud.

Per domenica si conferma l’arrivo della sesta perturbazione di febbraio, che potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico in prossimità della Sardegna, attivando forti venti meridionali sull’Isola e sui mari di ponente; il vortice lunedì potrebbe spostarsi verso il basso Tirreno e successivamente sullo Ionio. Per quanto riguarda le precipitazioni, domenica il maltempo tenderà a intensificarsi a partire dalla Sardegna per poi estendersi tra pomeriggio e sera a Liguria, Piemonte, Emilia, regioni tirreniche e Sicilia, con ancora una volta possibili intensi rovesci o temporali.

Le previsioni meteo per sabato 7 febbraio

Al mattino rovesci sparsi e temporali in Sardegna, specie nel versante occidentale e nell’interno, che proseguiranno nel pomeriggio. L’isola e i mari circostanti sono investiti già da inizio giornata da forti venti occidentali, che si spingono nel medio e basso Tirreno dal pomeriggio, con mari agitati e rischio di mareggiate nelle coste sarde. A inizio giornata residua instabilità al Nord-Est, con rovesci sparsi in Friuli Venezia Giulia, ma in miglioramento. Nebbie in pianura tra Lombardia e Piemonte. Prime piogge e rovesci anche in Toscana, Lazio, Campania - più diffusi nel pomeriggio e in estensione a gran parte del Centro-Sud, Liguria e Sicilia, temporaleschi su Lazio e Campania. Neve nell’Appennino centro-settentrionale da 1400-1600 metri.
In serata i fenomeni più intensi si concentrano in Calabria tirrenica. Temperature massime in lieve calo, più marcato nelle Isole, con valori generalmente oltre la media.

Le previsioni meteo per domenica 8 febbraio

Nella notte e al mattino nebbie e nubi basse nelle aree di pianura al Nord e sull’alto Adriatico. Schiarite sulle Alpi centro-orientali; da nuvoloso a coperto al Centro e Sardegna con le prime piogge e i primi rovesci in arrivo nell’isola. Tra pomeriggio e sera peggiora con piogge e locali rovesci in Liguria, Piemonte, Emilia, gran parte del Centro, Campania e Sicilia. Temporali serali sulla Sicilia occidentale. Neve sulle Alpi occidentali fino a 1000 metri, da 1200 a 1400 metri in Appennino.
Temperature in generale calo, specie nei valori minimi. Venti meridionali in rinforzo su Sardegna, Sicilia e mari di ponente. Poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale, mossi o molto mossi gli altri mari.

