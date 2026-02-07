Meteo, oggi sabato 7 febbraio, la perturbazione 5 porterà rovesci e temporali al Centro-Sud

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate a un’intensa ventilazione. Il tempo rimarrà perturbato anche questo fine settimana: oggi, sabato 7 febbraio, la perturbazione numero 5 del mese seguirà una traiettoria più meridionale rispetto alla precedente, con minori effetti al Nord, mentre sui versanti tirrenici, dopo una breve pausa, torneranno rovesci e temporali, oltre a venti occidentali molto forti su Isole, nel Tirreno e al Sud.

Per domani poi si conferma l’arrivo della sesta perturbazione di febbraio che potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico in prossimità della Sardegna, attivando forti venti meridionali sull’Isola e sui mari di ponente; il vortice lunedì potrebbe spostarsi verso il basso Tirreno e la Sicilia.

Il peggioramento di domenica, riguardo alle precipitazioni, inizierà dalla Sardegna per poi estendersi a Liguria, Piemonte, regioni tirreniche e, in serata, al resto del Centro e alla Sicilia, con rovesci e temporali anche intensi. La tempistica e i dettagli delle aree coinvolte dai fenomeni però al momento hanno ancora un certo grado di incertezza, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni per oggi, sabato 7 febbraio

Al mattino rovesci e temporali in Sardegna, specie nel versante occidentale e nell’interno, che proseguiranno nel pomeriggio. L’Isola e i mari circostanti saranno investiti già da inizio giornata da forti venti occidentali che si spingeranno nel medio e basso Tirreno dal pomeriggio, con mari agitati e rischio di mareggiate nelle coste sarde. A inizio giornata residua instabilità al Nord-Est, con isolati rovesci nelle Venezie, in miglioramento. Nebbie in pianura tra Lombardia e Piemonte. Prime piogge e rovesci anche in Toscana e Lazio, più diffusi nel pomeriggio in quasi tutto il Centro-Sud, in Liguria e Sicilia, temporaleschi su Lazio e Campania. Neve nell’Appennino centro-settentrionale da 1400-1600 metri. In serata i fenomeni più intensi si concentrano in Calabria.

Temperature massime in lieve calo, più marcato nelle Isole, con valori generalmente oltre la media.

Le previsioni per domenica 8 febbraio

Nella notte e al mattino nebbie e nubi basse nelle aree di pianura al Nord e sull’alto Adriatico. Schiarite sulle Alpi centro-orientali; da nuvoloso a coperto al Centro e Sardegna. Tra pomeriggio e sera peggiora con piogge sparse e locali rovesci in Sardegna, Nord-Ovest e gran parte del Centro. Temporali serali in Sicilia. Neve su Alpi occidentali a 1000 metri, da 1200 a 1400 in Appennino.

Temperature in generale calo, specie le minime. Venti intensi meridionali sui Isole e mari di ponente.