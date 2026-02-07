FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, oggi sabato 7 febbraio, la perturbazione 5 porterà rovesci...

Meteo, oggi sabato 7 febbraio, la perturbazione 5 porterà rovesci e temporali al Centro-Sud

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate a un’intensa ventilazione
Previsione7 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione7 Febbraio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate a un’intensa ventilazione. Il tempo rimarrà perturbato anche questo fine settimana: oggi, sabato 7 febbraio, la perturbazione numero 5 del mese seguirà una traiettoria più meridionale rispetto alla precedente, con minori effetti al Nord, mentre sui versanti tirrenici, dopo una breve pausa, torneranno rovesci e temporali, oltre a venti occidentali molto forti su Isole, nel Tirreno e al Sud.

Per domani poi si conferma l’arrivo della sesta perturbazione di febbraio che potrebbe dare luogo alla formazione di un intenso vortice ciclonico in prossimità della Sardegna, attivando forti venti meridionali sull’Isola e sui mari di ponente; il vortice lunedì potrebbe spostarsi verso il basso Tirreno e la Sicilia.

Il peggioramento di domenica, riguardo alle precipitazioni, inizierà dalla Sardegna per poi estendersi a Liguria, Piemonte, regioni tirreniche e, in serata, al resto del Centro e alla Sicilia, con rovesci e temporali anche intensi. La tempistica e i dettagli delle aree coinvolte dai fenomeni però al momento hanno ancora un certo grado di incertezza, quindi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni per oggi, sabato 7 febbraio

Al mattino rovesci e temporali in Sardegna, specie nel versante occidentale e nell’interno, che proseguiranno nel pomeriggio. L’Isola e i mari circostanti saranno investiti già da inizio giornata da forti venti occidentali che si spingeranno nel medio e basso Tirreno dal pomeriggio, con mari agitati e rischio di mareggiate nelle coste sarde. A inizio giornata residua instabilità al Nord-Est, con isolati rovesci nelle Venezie, in miglioramento. Nebbie in pianura tra Lombardia e Piemonte. Prime piogge e rovesci anche in Toscana e Lazio, più diffusi nel pomeriggio in quasi tutto il Centro-Sud, in Liguria e Sicilia, temporaleschi su Lazio e Campania. Neve nell’Appennino centro-settentrionale da 1400-1600 metri. In serata i fenomeni più intensi si concentrano in Calabria.

Temperature massime in lieve calo, più marcato nelle Isole, con valori generalmente oltre la media.

Le previsioni per domenica 8 febbraio

Nella notte e al mattino nebbie e nubi basse nelle aree di pianura al Nord e sull’alto Adriatico. Schiarite sulle Alpi centro-orientali; da nuvoloso a coperto al Centro e Sardegna. Tra pomeriggio e sera peggiora con piogge sparse e locali rovesci in Sardegna, Nord-Ovest e gran parte del Centro. Temporali serali in Sicilia. Neve su Alpi occidentali a 1000 metri, da 1200 a 1400 in Appennino.

Temperature in generale calo, specie le minime. Venti intensi meridionali sui Isole e mari di ponente.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: domenica 8 con piogge in molte regioni
    Previsione7 Febbraio 2026

    Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: domenica 8 con piogge in molte regioni

    L'alta pressione resta lontana e l'Italia si prepara a una sequenza di perturbazioni atlantiche. Piogge sparse domenica e nuovo maltempo in vista
  • Meteo, weekend di maltempo tra il 7 e 8 gennaio. Le previsioni
    Previsione7 Febbraio 2026

    Meteo, weekend di maltempo tra il 7 e 8 gennaio. Le previsioni

    Due perturbazioni sull'Italia tra sabato e domenica, con piogge in molte regioni e vento forte. Le zone più a rischio
  • Meteo, weekend del 7-8 febbraio perturbato con venti ancora forti
    Previsione6 Febbraio 2026

    Meteo, weekend del 7-8 febbraio perturbato con venti ancora forti

    Sabato 7 febbraio la perturbazione 5 porterà rovesci e temporali al Centro-Sud con venti molto forti su Isole, nel Tirreno e al Sud. Domenica arriva la 6
  • Meteo, in questo venerdì 6 febbraio intensa perturbazione: raffiche di tempesta e rischio nubifragi
    Previsione6 Febbraio 2026

    Meteo, in questo venerdì 6 febbraio intensa perturbazione: raffiche di tempesta e rischio nubifragi

    Prosegue il via vai di perturbazioni: venti molto forti e piogge copiose in molte zone d'Italia. Il tempo rimarrà perturbato anche nel fine settimana
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo protagonista anche settimana prossima: la tendenza da martedì 10 febbraio
Tendenza7 Febbraio 2026
Meteo, maltempo protagonista anche settimana prossima: la tendenza da martedì 10 febbraio
Nessuna tregua in vista per l'Italia: nuove perturbazioni in arrivo almeno fino al weekend di San Valentino, con maltempo e vento forte
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
Tendenza6 Febbraio 2026
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
L’Italia continuerà a rimanere esposta al transito di numerose perturbazioni che manterranno condizioni di marcata variabilità, con fasi piovose associate anche a forti venti
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 07 Febbraio ore 20:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154