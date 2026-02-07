Meteo, maltempo protagonista anche settimana prossima: la tendenza da martedì 10 febbraio

Anche le ultime proiezioni confermano che settimana prossima l’Italia continuerà ad essere esposta a un flusso di correnti occidentali in cui si muoveranno numerose perturbazioni provenienti dall’Atlantico. Almeno fino a metà mese, ma probabilmente anche oltre, non si intravede nessun tentativo di consolidamento di un’alta pressione che possa interrompere questo flusso perturbato e contrassegnato da marcata variabilità, con pause solo temporanee tra le varie fasi di maltempoe una ventilazione spesso sostenuta. Fino a venerdì le masse d’aria provenienti da ovest continueranno a essere temperate, e pertanto favorevoli a temperature per lo più sopra la media. Poi, tra il prossimo weekend e l’inizio della settimana successiva, il flusso dovrebbe assumere una maggiore componente da nordovest con la probabile irruzione di masse d’aria da latitudini più elevate che potrebbero determinare un calo termico, verso valori anche leggermente sotto la norma, dal sapore più invernale.

La tendenza meteo da martedì 10 febbraio

Più nei dettagli, martedì al mattino schiarite temporaneamente ampie potrebbero favorire il medio Adriatico e parte del Meridione con nuvole consistenti e qualche pioggia residua solo nel Salento e tra il sudovest della Calabria e il nord della Sicilia. Sul resto del Centro-Nord prevarrà già un cielo molto nuvoloso o coperto per l’avanguardia di una nuova perturbazione, associata alle prime locali precipitazioni al Nord-Ovest, con neve nei settori alpini oltre i 1.000-1.300 metri. Entro la fine della giornata piogge a carattere isolato o sparso potrebbero coinvolgere il versante tirrenico della penisola e il nord della Sardegna; fenomeni più sporadici tra bassa Lombardia, Emilia e Venezie. In serata nevicate in intensificazionenelle Alpi occidentali. Al Sud temperature in calo nelle minime e in rialzo nelle massime; poche variazioni altrove con valori in generale per lo più oltre la norma. Venti fino a moderati su mari di ponente e Sicilia.

Mercoledì transiterà la parte più attiva della perturbazione,con effetti principalmente al Centro-Sud e nelle Isole dove avremo numerose piogge sparse; possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale nei settori tirrenici, nell’interno del Centro e in Puglia. Al Nord residue piogge a inizio giornata attorno all’alto Adriatico, poi la protezione offerta dalle Alpi potrebbe favorire qualche temporanea schiarita e confinare delle residue nevicate nelle Alpi di confine tra Piemonte e Valle d’Aosta. Possibili rialzi nelle temperature al Nord e sulla Sardegna. Venti in intensificazione al Centro-Sud, in prevalenza moderati e fino a forti in Sardegna, specie a fine giornata.

Per giovedì si profila un altro rapido passaggio perturbato, con maltempo ancora una volta più concentrato sulle regioni centromeridionali dove saranno possibili anche diversi episodi di instabilità con rischio di locali rovesci o temporali, il tutto accompagnato anche da molto vento. In particolare, su Tirreno e Isole si propagherà un Maestrale con raffiche fino a tempestose e con mari fino a molto agitati, e ci sarà il rischio di forti mareggiate nelle coste esposte a ovest. Altre possibili nevicate abbondanti in quota nelle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta mentre Val Padana e settore ligure dovrebbero essere sostanzialmente saltati dalle precipitazioni.

Le attuali proiezioni suggeriscono per venerdì una giornata di venti ancora molto forti e possibili altre piogge in Calabria e nelle Isole. Ancora un po’ di neve al confine nelle Alpi occidentali, mentre per il resto d’Italia potrebbe essere una giornata di tregua dalle piogge e con possibili temporanee schiarite. Stando alle attuali proiezioni, poi, nel corso del weekend di San Valentino l’ennesimo impulso perturbato dovrebbe scavare un vortice di bassa pressione a ridosso della penisola con tempo perturbato al Centro-Sud, altra fase molto ventosa e afflusso di aria più fredda - favorevole tra l’altro al ritorno della neve in Appennino. L’estrema dinamicità dell’atmosfera rende naturalmente tutto l’andamento descritto ancora affetto da molta incertezza. Per conferme e indicazioni più attendibili sarà bene seguire di giorno in giorno i prossimi aggiornamenti.