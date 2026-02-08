FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, ancora maltempo: 8 febbraio con piogge diffuse e neve in montagna

Domenica arriva una nuova perturbazione, e anche per i prossimi giorni non c'è nessuna tregua in vista!
Previsione8 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di fasi di maltempo associate anche a una intensa ventilazione. Con la perdurante assenza dell’alta pressione, il tempo rimarrà perturbato anche la prossima settimana. Per la giornata di domenica 8 febbraio si conferma l’arrivo della sesta perturbazione di febbraio, accompagnata da un vortice ciclonico per fortuna non particolarmente intenso; inizialmente posizionato ad ovest della Corsica, entro lunedì si sarà spostato tra il basso Tirreno e lo Ionio. Le precipitazioni, non particolarmente abbondanti e insistenti, dovrebbero riguardare la maggior parte delle regioni italiane; i venti risulteranno al più tesi.

Le proiezioni meteo per i prossimi giorni confermano poi che il via vai di perturbazioni insisterà almeno fino al prossimo weekend. La prossima investirà l'Italia nella notte tra martedì e mercoledì, e porterà molte piogge al Centro-Sud, localmente anche intense. A seguire, già giovedì, la perturbazione numero 8 di febbraio dovrebbe raggiungere il nostro Paese con piogge anche abbondanti e di forte intensità al Centro-Sud, mentre il Nord Italia verrà coinvolto più marginalmente. Attenzione perché questa perturbazione atlantica potrebbe essere accompagnata da venti burrascosi da ovest o nordovest con raffiche tempestose di 100 km/h e oltre su Corsica, Sardegna e Tirreno. I mari diventeranno molto agitati con intense mareggiate in Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Le previsioni meteo per domenica 8 febbraio

Giornata con schiarite alternate ad annuvolamenti su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia sud-orientale. Molto nuvoloso o coperto nel resto d’Italia con piogge sparse sin dal mattino in Sardegna, per lo più di debole intensità. Nel corso della giornata qualche pioggia raggiungerà anche Liguria, Piemonte, Appennino emiliano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Quota neve su Alpi occidentali ed Appennino settentrionale intorno a 1200-1300 metri, sull’Appennino centrale intorno a 1400-1500 metri. In serata deciso peggioramento in Sicilia con possibili rovesci e temporali nei settori centro-occidentali. Nebbie mattutine in Veneto.
Temperature stazionarie o in lieve calo; valori pomeridiani nella norma o leggermente sopra. Venti meridionali in moderato rinforzo su Sardegna, Sicilia e mari di ponente. Mari: poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale, mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per lunedì 9 febbraio

Cielo da nuvoloso a molto nuvolo in tutta Italia. Instabile con rovesci sparsi di pioggia e possibili locali temporali su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Qualche isolata e debole pioggia o pioviggine in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Marche; quota neve sulle Alpi Marittime e sull’Appennino settentrionale intorno ai 1000-1300 metri.
Temperature in lieve calo al Nord-Est, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Calabria; valori in generale in linea con le medie stagionali. Venti moderati o tesi di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia, meridionali tra Ionio e Adriatico meridionale; per lo più deboli altrove. Poco mosso gran parte dell’Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.

