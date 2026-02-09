FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: 10 febbraio con qualche pioggia. Poi nuovo e intenso malte...

Meteo: 10 febbraio con qualche pioggia. Poi nuovo e intenso maltempo

Il tempo sull'Italia rimane instabile e variabile anche domani, martedì 10 febbraio mentre da mercoledì 11 è atteso un peggioramento intenso.
Previsione9 Febbraio 2026 - ore 12:52 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Febbraio 2026 - ore 12:52 - Redatto da Meteo.it

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, responsabili di ripetute fasi di maltempo. In assenza di un campo di alta pressione strutturato, anche la nuova settimana sarà infatti caratterizzata da condizioni atmosferiche spesso perturbate. Dopo un avvio di settimana solo a tratti instabile, una nuova e più intensa fase di maltempo è attesa a metà settimana: nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 una nuova perturbazione atlantica (la numero 7 del mese) raggiungerà l’Italia, determinando piogge e rovesci dapprima al Nord-ovest, poi su Nord-est e Centro-Sud nel corso di mercoledì.

Successivamente, già nella giornata di Giovedì Grasso (12 febbraio), il nostro Paese sarà raggiunto da una ulteriore perturbazione (la numero 8 di febbraio), con precipitazioni anche abbondanti e localmente di forte intensità sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord Italia risulterà coinvolto in modo più marginale. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla ventilazione: questa fase perturbata potrebbe infatti essere accompagnata da venti occidentali o nord-occidentali di burrasca, con raffiche localmente superiori ai 100 km/h su Corsica, Sardegna e Tirreno. I mari tenderanno a diventare molto agitati, con mareggiate intense lungo le coste di Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Per quanto riguarda la tendenza a medio termine, almeno fino a metà mese (e probabilmente anche oltre) non si intravedono segnali di consolidamento dell’alta pressione in grado di interrompere questo flusso perturbato. La circolazione atmosferica resterà quindi improntata a una marcata variabilità, con brevi pause tra una fase di maltempo e l’altra e venti spesso sostenuti.

Le previsioni meteo per martedì 10 febbraio

Giornata molto nuvolosa al Nord-Ovest e Toscana settentrionale con qualche pioggia tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. Anche nel resto d’Italia nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare, alternata a schiarite. Isolate piogge possibili nelle zone interne del Centro, al Sud e nel nord della Sicilia. Al mattino possibili nebbie o foschie tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna. In serata nuovo e più diffuso peggioramento sul Nord-Ovest.

Temperature in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto rialzo in Emilia Romagna, medio Adriatico e regioni meridionali. Assenza di gelate notturne e mattutine. Venti fino a moderati su mari di ponente e Sicilia. Mari poco mossi l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa; mossi o molto mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 febbraio

Perturbazione in atto, con piogge soprattutto al Centro-sud e Isole Maggiori; possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale sui settori tirrenici e in Puglia. Al Nord residue piogge a inizio giornata sull’estremo Nord-est tra Venezia Giulia ed Emilia Romagna; durante il pomeriggio fine delle piogge e locali schiarite da Ovest; residue nevicate nelle Alpi di confine tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Possibili rialzi nelle temperature al Nord e sulla Sardegna. Venti in intensificazione al Centro-Sud, in prevalenza moderati e fino a forti in Sardegna, specie a fine
giornata.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: prosegue il via vai di perturbazioni! Piogge anche oggi (9 febbraio)
    Previsione9 Febbraio 2026

    Meteo: prosegue il via vai di perturbazioni! Piogge anche oggi (9 febbraio)

    Tempo ancora molto instabile sull'Italia oggi (9 febbraio) con cieli nuvolosi dappertutto e piogge concentrate al Centro-Sud: le previsioni meteo
  • Meteo, 9 febbraio a rischio pioggia in diverse regioni: le previsioni
    Previsione9 Febbraio 2026

    Meteo, 9 febbraio a rischio pioggia in diverse regioni: le previsioni

    La settimana di San Valentino si apre con una perturbazione in transito sull'Italia: porterà un po' di piogge soprattutto al Centro-Sud.
  • Meteo, la settimana di San Valentino si apre con tempo instabile: le previsioni da lunedì 9 febbraio
    Previsione8 Febbraio 2026

    Meteo, la settimana di San Valentino si apre con tempo instabile: le previsioni da lunedì 9 febbraio

    Domani tempo instabile in molte zone, ma l'apice del maltempo arriva a metà settimana. Le previsioni meteo
  • Meteo, ancora maltempo: 8 febbraio con piogge diffuse e neve in montagna
    Previsione8 Febbraio 2026

    Meteo, ancora maltempo: 8 febbraio con piogge diffuse e neve in montagna

    Domenica arriva una nuova perturbazione, e anche per i prossimi giorni non c'è nessuna tregua in vista!
Ultime newsVedi tutte
Meteo: maltempo e forti venti a metà settimana. Tra San Valentino e Carnevale nuovo vortice?
Tendenza9 Febbraio 2026
Meteo: maltempo e forti venti a metà settimana. Tra San Valentino e Carnevale nuovo vortice?
La tendenza per la seconda parte di settimana vede ancora un forte maltempo con forti venti. Tra San Valentino e Carnevale nuovo peggioramento?
Meteo, forte maltempo nei prossimi giorni: la tendenza da mercoledì 11 febbraio
Tendenza8 Febbraio 2026
Meteo, forte maltempo nei prossimi giorni: la tendenza da mercoledì 11 febbraio
Due perturbazioni intransito a metà settimana, Giovedì Grasso l'apice del maltempo: rischio di piogge intense e raffiche di tempesta.
Meteo, maltempo protagonista anche settimana prossima: la tendenza da martedì 10 febbraio
Tendenza7 Febbraio 2026
Meteo, maltempo protagonista anche settimana prossima: la tendenza da martedì 10 febbraio
Nessuna tregua in vista per l'Italia: nuove perturbazioni in arrivo almeno fino al weekend di San Valentino, con maltempo e vento forte
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Febbraio ore 19:24

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154