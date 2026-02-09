FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: prosegue il via vai di perturbazioni! Piogge anche oggi (9 febbraio)

Tempo ancora molto instabile sull'Italia oggi (9 febbraio) con cieli nuvolosi dappertutto e piogge concentrate al Centro-Sud: le previsioni meteo
Previsione9 Febbraio 2026 - ore 09:55 - Redatto da Meteo.it
Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso il Mediterraneo e l’Italia, responsabili di numerose fasi di maltempo. In assenza di un campo di alta pressione, anche questa nuova settimana sarà caratterizzata da condizioni spesso perturbate. La perturbazione numero 6 del mese, giunta ieri (domenica 8) e associata a un vortice ciclonico, nelle prossime ore di questo lunedì 9 febbraio porterà ancora piogge e rovesci sulle regioni meridionali, per poi allontanarsi rapidamente verso la Grecia.

Dopo un inizio di settimana solo a tratti instabile, una nuova e intensa ondata di maltempo è attesa a metà settimana. Secondo l’attuale tendenza, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 una nuova perturbazione (perturbazione numero 7 del mese) raggiungerà l’Italia, con piogge e rovesci soprattutto sulle regioni del Centro-Sud nel corso di mercoledì. A seguire, già nella giornata di giovedì 12, il nostro Paese potrebbe essere interessato dalla perturbazione numero 8 di febbraio, con precipitazioni anche abbondanti e di forte intensità al Centro-Sud, mentre il Nord Italia risulterà coinvolto solo marginalmente.

Attenzione inoltre ai venti burrascosi: questa fase perturbata potrebbe essere accompagnata da venti occidentali o nord-occidentali con raffiche fino a 100 km/h e oltre su Corsica, Sardegna e bacino del Tirreno. I mari diventeranno molto agitati, con mareggiate intense lungo le coste di Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 9 febbraio)

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso in tutta Italia. Instabile con rovesci sparsi di pioggia e possibili locali temporali su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Qualche isolata e debole pioggia anche su Basilicata, Campania, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Sardegna; quota neve sull’Appennino settentrionale intorno ai 1200-1300 metri.

Temperature massime in lieve calo in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Calabria; valori in generale in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra. Venti moderati o tesi di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia, meridionali tra Ionio e Adriatico meridionale; per lo più deboli altrove. Poco mosso gran parte dell’Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per martedì 10 febbraio

Giornata molto nuvolosa al Nord-Ovest e Toscana settentrionale con qualche pioggia tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. Anche nel resto d’Italia nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare, alternata a schiarite. Isolate piogge possibili nelle zone interne del Centro, al Sud e nel nord della Sicilia. Al mattino possibili nebbie o foschie tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna.

Temperature in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto rialzo in Emilia Romagna, medio Adriatico e regioni meridionali. Assenza di gelate notturne e mattutine. Venti fino a moderati su mari di ponente e Sicilia. Mari: poco mossi l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa; mossi o molto mossi gli altri bacini.

