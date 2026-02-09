Meteo, 9 febbraio a rischio pioggia in diverse regioni: le previsioni

Proseguirà anche nel corso della prossima settimana la sequenza di perturbazioni atlantiche che transitano nel Mediterraneo e sull’Italia, responsabili di numerose fasi di maltempo. Oggi la perturbazione numero 6 del mese - giunta domenica e accompagnata da un vortice ciclonico - porterà ancora piogge e rovesci sulle regioni meridionali, per poi allontanarsi rapidamente verso la Grecia.

Dopo un inizio di settimana solo a tratti e localmente instabile, una nuova intensa ondata di maltempo è attesa in Italia a metà settimana. Secondo l’attuale tendenza, infatti, nella notte tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione (la n. 7 del mese) raggiungerà l’Italia portando poi in giornata piogge e rovesci soprattutto al Centro-Sud. A seguire, nel giorno di Giovedì Grasso, il nostro Paese dovrebbe essere raggiunto dalla perturbazione numero 8 di febbraio con piogge anche abbondanti e di forte intensità al Centro-Sud mentre il Nord Italia verrà coinvolto solo marginalmente. Attenzione perché questa perturbazione atlantica potrebbe essere accompagnata da venti burrascosi da ovest o nordovest con raffiche tempestose di 100 km/h e oltre su Corsica, Sardegna e Tirreno. I mari diventeranno molto agitati con intense mareggiate in Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Le previsioni meteo per lunedì 9 febbraio

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso in tutta Italia. Tempo instabile, con rovesci sparsi di pioggia e possibili locali temporali, su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Qualche isolata e debole pioggia anche su Basilicata, nord Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Sardegna; quota neve sull’Appennino settentrionale intorno ai 1200-1300 metri.

Temperature massime in lieve calo in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Calabria; valori in generale in linea con le medie stagionali o solo leggermente sopra. Venti moderati o tesi di Maestrale su Sardegna e Canale di Sicilia, meridionali tra Ionio e Adriatico meridionale; per lo più deboli altrove. Poco mosso gran parte dell’Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per martedì 10 febbraio

Domani giornata molto nuvolosa al Nord-Ovest e sulla Toscana settentrionale, con qualche pioggia tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. Anche nel resto d’Italia nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare, alternata a schiarite. Isolate piogge possibili nelle zone interne del Centro, al Sud e nel nord della Sicilia. Al mattino possibili nebbie o foschie tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna.

Temperature in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto rialzo in Emilia Romagna, medio Adriatico e regioni meridionali. Assenza di gelate notturne e mattutine. Venti fino a moderati su mari di ponente e Sicilia. Mari: poco mossi l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa; mossi o molto mossi gli altri bacini.