Meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo. I dettagli

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, responsabili di ripetute fasi di maltempo. In assenza di un campo di alta pressione strutturato, anche questa settimana sarà infatti caratterizzata da condizioni atmosferiche spesso perturbate. Un’intensa fase di maltempo è attesa a metà settimana a causa due perturbazioni atlantiche in sequenza; la prima, in arrivo tra stanotte e mercoledì 11 febbraio (la numero 7 del mese), porterà piogge e rovesci dapprima al Nord-Ovest, poi al Nord-Est e al Centro-Sud, investendo soprattutto le regioni tirreniche.

Successivamente, già nella giornata di giovedì 12, arriverà l’ottava perturbazione di febbraio, che darà luogo a condizioni critiche per le abbondanti piogge, anche forti, a partire dalla Sardegna e in rapida estensione a Sicilia e alle regioni centro-meridionali. Il Nord risulterà coinvolto in modo più marginale.

Particolare attenzione anche per l’intensa ventilazione: questa fase perturbata potrebbe infatti essere accompagnata da venti occidentali o nord-occidentali di burrasca, con raffiche anche oltre i 100 km/h su Corsica, Sardegna e Tirreno. I mari saranno molto agitati, con mareggiate lungo le coste di Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Le previsioni meteo per martedì 10 febbraio

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto, tranne delle parziali schiarite su estremo Nord-est, Alpi lombarde e orientali, Puglia e Sicilia. Piogge in Piemonte (neve da 900 metri sui monti), tra Levante Ligure e alta Toscana, e su Lazio, Campania, Calabria e Sardegna; nebbie o foschie tra su pianura veneta ed Emilia. Nel pomeriggio le piogge si fanno più diffuse al Sud e nelle zone interne del Centro. In serata peggiora al Nord-Ovest.

Temperature in lieve rialzo in Emilia Romagna, medio Adriatico e al Sud, in calo nel resto del Nord. Venti moderati su mari di ponente e Sicilia. Mari: poco mossi l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa; mossi o molto mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 febbraio

Perturbazione in atto, con piogge soprattutto al Centro-Sud e Isole maggiori; possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale sui settori tirrenici e in Puglia. Al Nord residue piogge a inizio giornata sull’estremo Nord-est tra Venezia Giulia ed Emilia Romagna; durante il pomeriggio fine delle piogge e locali schiarite da Ovest; residue nevicate nelle Alpi di confine tra Piemonte e Valle d’Aosta. Possibili rialzi nelle temperature al Nord e sulla Sardegna.

Venti in intensificazione al Centro-Sud, in prevalenza moderati e fino a forti in Sardegna, specie a fine giornata.