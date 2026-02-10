Meteo: nuovo e intenso maltempo in arrivo! Occhio ai venti

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, responsabili di ripetute fasi di maltempo. In assenza di un campo di alta pressione strutturato, anche la nuova settimana sarà infatti caratterizzata da condizioni atmosferiche spesso perturbate. Dopo un avvio di settimana solo a tratti instabile, una nuova e più intensa fase di maltempo è attesa a metà settimana: nella notte tra questo martedì 11 e mercoledì 12 una nuova perturbazione atlantica (la numero 7 del mese) raggiungerà l’Italia, determinando piogge e rovesci dapprima al Nord-ovest, poi su Nord-est e Centro-Sud nel corso di mercoledì.

Successivamente, già nella giornata di Giovedì Grasso (12 febbraio), il nostro Paese sarà raggiunto da una ulteriore perturbazione (la numero 8 di febbraio), con precipitazioni anche abbondanti e localmente di forte intensità sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord Italia risulterà coinvolto in modo più marginale. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla ventilazione: questa fase perturbata potrebbe infatti essere accompagnata da venti occidentali o nord-occidentali di burrasca, con raffiche localmente superiori ai 100 km/h su Corsica, Sardegna e Tirreno. I mari tenderanno a diventare molto agitati, con mareggiate intense lungo le coste di Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Per quanto riguarda la tendenza a medio termine, almeno fino a metà mese (e probabilmente anche oltre) non si intravedono segnali di consolidamento dell’alta pressione in grado di interrompere questo flusso perturbato. La circolazione atmosferica resterà quindi improntata a una marcata variabilità, con brevi pause tra una fase di maltempo e l’altra e venti spesso sostenuti.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 10 febbraio)

Giornata molto nuvolosa al Nord-Ovest e Toscana settentrionale con qualche pioggia tra Liguria di levante e nordovest della Toscana. Anche nel resto d’Italia nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare, alternata a schiarite. Isolate piogge possibili nelle zone interne del Centro, al Sud e nel nord della Sicilia. Al mattino possibili nebbie o foschie tra Veneto meridionale ed Emilia Romagna. In serata nuovo e più diffuso peggioramento sul Nord-Ovest.

Temperature in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto rialzo in Emilia Romagna, medio Adriatico e regioni meridionali. Assenza di gelate notturne e mattutine. Venti fino a moderati su mari di ponente e Sicilia. Mari poco mossi l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa; mossi o molto mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 febbraio

Perturbazione in atto, con piogge soprattutto al Centro-sud e Isole Maggiori; possibili fenomeni a carattere di rovescio o temporale sui settori tirrenici e in Puglia. Al Nord residue piogge a inizio giornata sull’estremo Nord-est tra Venezia Giulia ed Emilia Romagna; durante il pomeriggio fine delle piogge e locali schiarite da Ovest; residue nevicate nelle Alpi di confine tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Possibili rialzi nelle temperature al Nord e sulla Sardegna. Venti in intensificazione al Centro-Sud, in prevalenza moderati e fino a forti in Sardegna, specie a fine

giornata.