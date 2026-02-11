Meteo: intensa fase di maltempo al Centro-Sud e nelle Isole! Le previsioni

Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, che saranno ancora responsabili di diverse fasi di maltempo, accompagnate da una netta intensificazione dei venti. In questo mercoledì 11 febbraio è attiva la perturbazione numero 7 del mese. Nella giornata di oggi interesserà soprattutto il Centro-Sud, in parte il Nord-Est e le Isole maggiori. Le regioni più esposte ai fenomeni intensi saranno quelle tirreniche, dove non si esclude il rischio di forti rovesci e temporali.

Successivamente, nella giornata di domani, giovedì 12 (Giovedì Grasso), arriverà la perturbazione numero 8 di febbraio, con nuovi forti temporali e piogge abbondanti a partire dalla Sardegna, in rapida estensione verso la Sicilia e le regioni centro-meridionali. Questa volta il Nord Italia sarà coinvolto solo marginalmente. Le precipitazioni previste sui versanti tirrenici della Penisola andranno a interessare aree con terreni già saturi. Inoltre le temperature miti faranno sì che in Appennino la neve cada solo a quote molto elevate, contribuendo ad aumentare l’afflusso nei corsi d’acqua.

Particolare attenzione nelle prossime ore anche all’intensa ventilazione: raffiche di burrasca già da questo mercoledì, con ulteriore rinforzo nella giornata di giovedì. I mari diventeranno molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte, in particolare quelle occidentali. Per venerdì 13 si preannuncia una breve pausa dal maltempo, con residua instabilità al Centro-Sud ma a fine giornata una nuova perturbazione si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale, condizionando il tempo del fine settimana.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 11 febbraio)

Al mattino tempo in miglioramento al Nord-Ovest, ma continua a nevicare sulle Alpi occidentali; ancora piogge al Nord-est ed Emilia Romagna. Maltempo nel resto dell’Italia, tranne sul medio e basso Adriatico; in particolare piogge e temporali anche forti in Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio qualche pioggia debole al Centro, schiarite al Nord-Ovest, Toscana e parte delle Isole. Il maltempo si concentra al Sud peninsulare, per poi attenuarsi in serata.

Temperature in rialzo. Venti in intensificazione, forti al Centro-Sud e Isole e sul Ligure; raffiche di burrasca in Sardegna. Moto ondoso in rapido aumento sui mari di ponente che divengono molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 12 febbraio

Nuova perturbazione in arrivo. Il tempo tenderà a peggiorare già dal mattino, con locali piogge al Nord-Est e fenomeni più diffusi al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, dove si conferma ancora una volta il rischio di forti temporali. Nel corso del pomeriggio le ultime piogge interesseranno l’estremo Nord-Est, mentre i fenomeni continueranno a coinvolgere il Centro-Sud e le Isole maggiori. La fase più instabile riguarderà in particolare le regioni meridionali. In serata ultimi episodi tra Sud peninsulare e Sicilia.

Particolare attenzione all’intensificazione dei venti: occidentali e di Maestrale sui mari di Ponente, di Libeccio su Ionio e basso Adriatico. I mari saranno molto agitati, con rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Temperature senza grandi variazioni.