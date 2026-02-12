FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Giovedì Grasso 2026: maltempo, venti burrascosi e mareggiat...

Meteo Giovedì Grasso 2026: maltempo, venti burrascosi e mareggiate!

Oggi, 12 febbraio (Giovedì Grasso 2026), la scena meteo al Centro-Sud e nelle Isole è dominata da una nuova tempesta con forti venti e piogge.
Previsione12 Febbraio 2026 - ore 09:57 - Redatto da Meteo.it
Non si interrompe la sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, che saranno ancora responsabili di diverse fasi di maltempo, accompagnate da una netta intensificazione dei venti. Nella giornata di oggi, 12 febbraio (Giovedì Grasso 2026), è attesa la perturbazione numero 8, con nuovi forti temporali e piogge abbondanti a partire dalla Sardegna, in rapida estensione verso la Sicilia e le regioni centro-meridionali. Questa volta il Nord Italia sarà coinvolto solo marginalmente.

Possibili criticità: le precipitazioni previste sui versanti tirrenici della Penisola andranno a interessare aree con terreni già saturi; inoltre le temperature miti faranno sì che in Appennino la neve cada solo a quote molto elevate, contribuendo ad aumentare l’afflusso nei corsi d’acqua. Particolare attenzione nelle prossime ore anche all’intensa ventilazione: raffiche di burrasca in ulteriore rinforzo rispetto alla giornata di ieri (mercoledì 11). I mari diventeranno molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte, in particolare quelle occidentali.

Per venerdì 13 si preannuncia una breve pausa dal maltempo, con residua instabilità al Centro-Sud, ma a fine giornata una nuova perturbazione, accompagnata da un intenso vortice ciclonico si avvicinerà dal Mediterraneo occidentale, condizionando il tempo del fine settimana con una nuova fase di severo maltempo attesa nel weekend di San Valentino e Carnevale (14-15 febbraio).

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 12 febbraio)

Nuova perturbazione in transito. Giornata inizialmente molto nuvolosa in gran parte d’Italia con piogge per lo più deboli tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, diffuse e localmente intense o temporalesche al Centro-Sud comprese Sardegna e Sicilia. Nel pomeriggio ancora intenso maltempo nelle regioni meridionali e Isole maggiori, maggiore variabilità al Centronord con schiarite e piogge in attenuazione; neve anche moderata in Valle d’Aosta oltre i 1000 metri circa.

Attenzione ai venti burrascosi da ovest o nordovest tra Sardegna, Tirreno, Sicilia e Ionio meridionale con possibili raffiche di 100 km/h e oltre; intense mareggiate su Sardegna occidentale, ovest Sicilia, Campania e Calabria tirrenica. Temperature senza grandi variazioni, oltre la norma.

Le previsioni meteo per venerdì 13 febbraio

Breve tregua dal maltempo. Le ultime precipitazioni insisteranno nella notte e al primo mattino su Puglia centro-meridionale, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale, in successivo esaurimento. Sul resto del Paese cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità entro la serata. Dal pomeriggio prime piogge in arrivo sulla Sardegna, in estensione a fine giornata a gran parte del Centro-Nord. Temperature minime in calo, massime in ulteriore aumento, ben oltre la norma climatica. Venti in temporanea attenuazione.

