Meteo: venerdì 13 qualche ora di tregua dal maltempo. Poi nuovo intenso ciclone

La persistente assenza dell’alta pressione manterrà attivo nel Mediterraneo un intenso flusso occidentale proveniente dall’Atlantico: dunque, neanche nei prossimi giorni non si interrompe la sequenza di perturbazioni dirette verso l’Italia. In particolare, nel fine settimana di San Valentino (14-15 febbraio) il nostro Paese verrà raggiunto e attraversato da un nuovo intenso ciclone (la tempesta “Oriana”, è la perturbazione n.9 di febbraio). E così, dopo una tregua nella giornata di venerdì 13, con le prime piogge in arrivo solo in serata in Sardegna e al Nordovest, sabato 14 il maltempo coinvolgerà praticamente tutta l’Italia con molte piogge e venti fino a burrascosi; in Sardegna possibili raffiche tempestose prossime ai 100 km/h.

Domenica 15 il ciclone sarà centrato al Sud da dove porterà anche nuvole e precipitazioni sul medio Adriatico, sulle regioni meridionali (eccetto in Campania) e in Sicilia. Al Centro-Sud soffieranno ancora venti forti o burrascosi per lo più da nord; solo nello Ionio e nel Canale d’Otranto saranno sud-occidentali. Le temperature sono previste in calo per l’afflusso di aria più fredda che riporterà le temperature su valori invernali in linea con le medie stagionali.

La tempesta Oriana si allontanerà verso la Grecia nella notte tra domenica e lunedì 16 ma nel frattempo una nuova perturbazione (la n. 10 del mese) attraverserà l’Italia tra lunedì pomeriggio e martedì 17 portando nuove precipitazioni e mantenendo attiva una forte ventilazione di Maestrale.

Le previsioni meteo per venerdì 13 febbraio

Breve tregua dal maltempo. Le ultime precipitazioni insisteranno al mattino su Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale con un miglioramento atteso nel pomeriggio. Sul resto del Paese cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità a partire da Sardegna, Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche. Nel pomeriggio prime deboli e isolate piogge sulla Sardegna in estensione a fine giornata al Nord-Ovest e al medio Tirreno; in serata in Sardegna piogge anche intense e temporalesche.

Temperature massime in ulteriore aumento, ben oltre la norma. Venti in attenuazione ma ancora da moderati a localmente forti da sud-sudovest in Sardegna e Mar Ligure, da ovest tra Tirreno, Sicilia e Ionio, da nordovest sull’Adriatico meridionale; venti per lo più deboli altrove. Mari: poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale; mossi o molto mossi gli altri mari, fino ad agitato il Tirreno sud-orientale e il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 14 febbraio (San Valentino)

Molte nuvole con piogge e rovesci che interesseranno praticamente tutte le regioni, più diffuse ed estese ad inizio giornata. Nel pomeriggio precipitazioni in attenuazione su Alpi, Nord-Ovest e medio Adriatico tra Marche e Puglia centro-settentrionale. Su Lazio, Sardegna e regioni meridionali elevato rischio di rovesci intensi e locali temporali. Nevicate oltre i 1000-1200 metri sui rilievi del Nord: deboli sulle Alpi centro orientali, fino a moderate su quelle occidentali e sull’Appenino ligure ed emiliano.

Temperature in calo: sensibile al Centro-Nord e in Sardegna più contenuto al Sud; valori che tornano vicini alla norma. Venti da forti a burrascosi in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud con possibili raffiche a 80-90 km/h intorno alla Sardegna. Mari molto mossi, fino a ad agitati o molto agitati il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno sud-occidentale e il settore occidentale del Canale di Sicilia.