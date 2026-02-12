Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
L’intensa circolazione ciclonica (tempesta Oriana) in sviluppo sabato 14 (San Valentino) nei pressi dell’alto mar Tirreno domenica 15 (Carnevale) si sposterà sopra le regioni meridionali italiane. In questa posizione favorirà temporaneamente il richiamo di aria più fredda verso le regioni del Nord (in particolare sulle Alpi centro orientali) e sulle regioni centrali adriatiche. All’inizio della settimana la depressione lascerà l’Italia, ma il nostro Paese continuerà a trovarsi sotto l’influsso di veloci correnti nordoccidentali, che innescheranno nuovi episodi di tempo perturbato soprattutto sulle regioni del Sud.
Nella mattina a di domenica rasserena al Nord, schiarite anche sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Rovesci sparsi sul nord della Sicilia, in Calabria, in particolare sul lato tirrenico; piogge isolate nel resto del Sud. In Abruzzo e Molise precipitazioni diffuse, con neve fino a 900 m circa. Nel pomeriggio tempo in miglioramento al Centro; rovesci isolati in Puglia e sul nord della Calabria, rovesci frequenti tra il Messinese e la bassa Calabria tirrenica. Giornata ventosa su molte regioni, con Foehn nelle vallate alpine, specie tra notte mattino, forte Maestrale sulle isole maggiori, intenso Libeccio sul mar Ionio, intensi venti settentrionali sull’Adriatico centrale. Temperature in calo sulle Alpi centro orientali sul versante adriatico.
Inizio di settimana ancora perturbato e ventoso: la tendenza meteo
Lunedì 16 una perturbazione a carattere di fronte caldo porterà delle nevicate sulle Alpi, specialmente nelle aree più settentrionali e di confine. Brevi episodi di pioggia si potranno osservare anche sulle regioni del Nordest, al Centro e in Sardegna.
Al Sud nel corso della giornata si prospetta un nuovo peggioramento, particolarmente deciso sull’area del basso versante tirrenico. Dopo un’attenuazione temporanea, a fine giornata il Maestrale tornerà a soffiare con forte intensità sulla Sardegna, sul canale di Sicilia e sul basso mar Tirreno. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi, massime in diminuzione al Nord, su Toscana, Lazio e Puglia.