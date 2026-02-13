FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: tempesta Oriana a San Valentino! Venti tempestosi, forti p...

Meteo: tempesta Oriana a San Valentino! Venti tempestosi, forti piogge e aria fredda

Già da stasera (venerdì 13) la perturbazione n.9, chiamata Oriana, farà sentire i suoi effetti. Ma la fase più critica sarà nel fine settimana.
Previsione13 Febbraio 2026 - ore 12:12 - Redatto da Meteo.it
Previsione13 Febbraio 2026 - ore 12:12 - Redatto da Meteo.it

Si sta avvicinando una nuova intensa perturbazione (la numero 9 di febbraio), ribattezzata tempesta Oriana, che alla fine di oggi (venerdì 13) porterà un deciso peggioramento del tempo, a cominciare da Nordovest, Toscana e Sardegna. Ma è soprattutto domani (sabato 14, San Valentino) che la nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti sull’Italia.

Il fine settimana infatti inizierà con un sabato caratterizzato da piogge che nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le nostre regioni e saranno, a tratti, anche di forte intensità, specie in Sardegna e nelle regioni tirreniche, mentre sui mari di ponente soffieranno venti tempestosi, con raffiche anche oltre i 100 km/h; a completare il quadro ci sarà la neve, che cadrà abbondante sui rilievi del Nord a quote medio-alte.

Domenica, prima di abbandonare la nostra Penisola, la perturbazione porterà altro maltempo al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, con venti che soffieranno ancora intensi al Sud e nelle Isole. Nel corso del fine settimana è atteso anche un generale calo delle temperature, che dovrebbero tornare quasi dappertutto su valori normali per il periodo. Le attuali proiezioni indicano che anche la prossima settimana, dopo una temporanea pausa attesa per la prima parte di lunedì 16, passeranno sull’Italia altre piovose perturbazioni.

Le previsioni meteo per sabato 14 febbraio (San Valentino)

Al mattino nubi ovunque con piogge praticamente in tutte le regioni, anche di forte intensità in Liguria, versante tirrenico del Paese e Sardegna Occidentale; neve su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 800-1300 metri.

Nel pomeriggio ancora piogge al Nordest, Basso Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e gran parte del Sud e Isole. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna. Venti da forti a burrascosi su tutti i mari, con possibili raffiche a 80-100 km/h intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 15 febbraio

Prevalenza di bel tempo al Nord. Nuvole sul resto del Paese: nel corso del giorno piogge su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri.

Temperature minime quasi dappertutto in calo, con possibili deboli gelate anche in pianura al Nord; massime in rialzo al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: in arrivo la tempesta Oriana con altre piogge e venti burrascosi!
    Previsione13 Febbraio 2026

    Meteo: in arrivo la tempesta Oriana con altre piogge e venti burrascosi!

    Mentre oggi (13 febbraio) si vive qualche ora di parziale tregua, domani (San Valentino) agirà la tempesta Oriana con altro severo maltempo.
  • Meteo 13 febbraio: tempesta Oriana dalla sera! San Valentino con temporali e forti venti
    Previsione13 Febbraio 2026

    Meteo 13 febbraio: tempesta Oriana dalla sera! San Valentino con temporali e forti venti

    Oggi (13 febbraio) l'Italia vive una parziale tregua dal maltempo prima dell'arrivo, in serata, della tempesta Oriana. A San Valentino maltempo.
  • Meteo: venerdì 13 qualche ora di tregua dal maltempo. Poi nuovo intenso ciclone
    Previsione12 Febbraio 2026

    Meteo: venerdì 13 qualche ora di tregua dal maltempo. Poi nuovo intenso ciclone

    Domani (13 febbraio) avremo una breve tregua dal maltemo, ma già dalle ore serali inizierà a farsi sentire una nuova e intensa tempesta (Oriana)
  • Meteo Giovedì Grasso 2026: maltempo, venti burrascosi e mareggiate!
    Previsione12 Febbraio 2026

    Meteo Giovedì Grasso 2026: maltempo, venti burrascosi e mareggiate!

    Oggi, 12 febbraio (Giovedì Grasso 2026), la scena meteo al Centro-Sud e nelle Isole è dominata da una nuova tempesta con forti venti e piogge.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana ancora piogge e venti, ma qualcosa cambia. La tendenza
Tendenza13 Febbraio 2026
Meteo: a inizio settimana ancora piogge e venti, ma qualcosa cambia. La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora piogge e venti principalmente al Centro-Sud, ma qualcosa cambierà. Temperature in calo
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Tendenza12 Febbraio 2026
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Una nuova tempesta (Oriana) si abbatte nel weekend di San Valentino sull'Italia con forti venti, piogge e mareggiate. Si profila un calo termico.
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
Tendenza11 Febbraio 2026
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
La tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Febbraio ore 14:00

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154