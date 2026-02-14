FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, 15 febbraio con piogge e venti forti: ecco dove

La tempesta Oriana si sposta su medio Adriatico e Sud: ancora piogge e venti forti. Temperature in calo. Le previsioni meteo del 15-16 febbraio
Previsione14 Febbraio 2026 - ore 12:31 - Redatto da Meteo.it
Una nuova intensa perturbazione (la numero 9 del mese), ribattezzata Oriana, sta attraversando la nostra Penisola e porterà la pioggia praticamente su tutte le nostre regioni, con la possibilità di veri e propri nubifragi in diverse aree del Paese e in particolare nel versante tirrenico.  Altra criticità causata dalla Tempesta Oriana sarà quella del vento, che soffierà molto forte su tutti i nostri mari, con raffiche anche attorno ai 100 km/h e di nuovo la possibilità di violente mareggiate, specie lungo le coste tirreniche e ioniche. Prima di abbandonare la nostra penisola, domenica, l’intensa perturbazione porterà ancora maltempo al Sud e medio versante adriatico, con venti che, sebbene in parziale attenuazione, risulteranno ancora forti su gran parte dei nostri mari. Il fine settimana sarà anche caratterizzato da un generale abbassamento delle temperature, che scenderanno su valori più vicini a quelli tipici del periodo. Le attuali proiezioni indicano che anche la prossima settimana, dopo una temporanea pausa attesa per la prima parte di lunedì, passeranno sull’Italia altre piovose perturbazioni.

Previsioni meteo per domenica 15 febbraio

Domenica al mattino bello in gran parte del Nord, Toscana e Lazio; nuvole altrove, con piogge su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Gargano e Sicilia, mentre sul versante adriatico dell’Appennino Centrale nevicherà oltre 1300-1400 metri. Al pomeriggio schiarite anche su Romagna e Marche, nubi in aumento invece al Nordovest: piogge residue su puglia, Calabria e Sicilia. In serata ancora qualche pioggia su Calabria Meridionale e nord della Sicilia; neve sulle Alpi Occidentali oltre 1000-1400 metri. Ancora molto vento al Sud e Isole. Temperature minime quasi dappertutto in calo, con possibili deboli gelate anche in pianura al Nord; massime in rialzo al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove.

Previsioni meteo per lunedì 16 febbraio

Lunedì nuvole su gran parte d’Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, tutto l’Arco Alpino (qui con neve oltre 600-1000 metri) e gran parte del Centro-Sud e Isole; neve anche sull’Appennino Centrale, ma solo al di sopra di 1300-1500 metri. Temperature minime in diminuzione al Nord e regioni adriatiche, con possibili deboli gelate anche in pianura; massime in calo al Nord e regioni tirreniche, in rialzo nel medio versante adriatico.

