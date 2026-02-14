FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, San Valentino con il maltempo: ciclone Oriana in azione

Nuova intensa perturbazione sull'Italia: piogge diffuse, rischio nubifragi e venti burrascosi. Le previsioni meteo del 14-15 febbraio
Previsione14 Febbraio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Una nuova intensa perturbazione (la numero 9 del mese), ribattezzata Oriana, sta attraversando la nostra Penisola e nel corso della giornata odierna (sabato) porterà la pioggia praticamente su tutte le nostre regioni, con la possibilità di veri e propri nubifragi in diverse aree del Paese e in particolare nel versante tirrenico.  Altra criticità causata dalla Tempesta Oriana sarà quella del vento, che soffierà molto forte su tutti i nostri mari, con raffiche anche attorno ai 100 km/h e di nuovo la possibilità di violente mareggiate, specie lungo le coste tirreniche e ioniche. Prima di abbandonare la nostra penisola, domenica l’intensa perturbazione porterà ancora maltempo al Sud e medio versante adriatico, con venti che, sebbene in parziale attenuazione, risulteranno ancora forti su gran parte dei nostri mari. Il fine settimana sarà anche caratterizzato da un generale abbassamento delle temperature, che scenderanno su valori più vicini a quelli tipici del periodo. Le attuali proiezioni indicano che anche la prossima settimana, dopo una temporanea pausa attesa per la prima parte di lunedì, passeranno sull’Italia altre piovose perturbazioni.

Previsioni meteo per sabato 14 febbrario- San Valentino

Sabato mattinata piovosa, da nord a sud, praticamente in tutte le regioni, con piogge anche di forte intensità soprattutto su Levante Ligure, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna; nevicate oltre 800-1200 metri sulle Alpi e al di sopra di 1000-1400 metri sull’Appennino Settentrionale. Nel pomeriggio insisterà la pioggia al Nordest, Basso Piemonte, pianura lombarda, Toscana, Umbria, Lazio e gran parte del Sud e Isole. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna. Venti da forti a burrascosi su tutti i mari, con possibili raffiche a 80-100 km/h, specie sullo Ionio e i mari attorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per domenica 15 febbraio

Domenica in prevalenza soleggiato al Nord. Nuvole sul resto del Paese: nel corso del giorno piogge su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri. Temperature minime quasi dappertutto in calo, con possibili deboli gelate anche in pianura al Nord; massime in rialzo al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove.

