Meteo: ancora piogge nelle prossime ore. Domani (17 febbraio) occhio ai venti

Il flusso di perturbazioni atlantiche non si arresta: dopo la perturbazione n.9 di febbraio (tempesta Oriana) che ci ha coinvolto nel weekend, subito è arrivata la perturbazione n.10. Nelle prossime ore di questo lunedì 16 porterà locali precipitazioni al Nord soprattutto sul settore alpino, neve mediamente oltre gli 800 metri di quota, e piogge via via più diffuse lungo la penisola nel corso del pomeriggio.

Domani (martedì 17) generale miglioramento con le ultime piogge al Sud. E dopo una breve pausa attesa per mercoledì 18, la perturbazione numero 11 dovrebbe arrivare tra giovedì 19 e venerdì 20 con una nuova ondata di severo maltempo per l’Italia, con precipitazioni anche intense dapprima al Nord e poi al Centro-sud, venti in intensificazione con raffiche tempestose, mari agitati e ancora rischio di mareggiate.

La tendenza successiva, a più lungo termine, suggerirebbe un miglioramento generalizzato del tempo durante il weekend del 21-22 febbraio, con una rimonta sub-tropicale dell’alta pressione fin verso la regione alpina, che potrebbe dare il via ad una fase meteorologica nuova, di maggiore stabilità atmosferica per tutto il Paese nella parte finale del mese.

Le previsioni meteo per martedì 17 febbraio

Con tempo variabile e residue piogge fino al Sud e sul nord della Sicilia. Nubi lungo le Alpi di confine e in Valle d’Aosta, con nevicate a tratti fino a fondovalle, in esaurimento nella seconda parte della giornata, mentre altrove il tempo sarà in prevalenza soleggiato.

Venti nord-occidentali fino a burrascosi sulle Alpi e al Centro-Sud, con raffiche di tempesta oltre i 100 km/h tra Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Calabria, Sicilia e Ionio meridionale. Venti di Föhn al Nord-Ovest fin sulla Val Padana centrale. Mari fino ad agitati o molto agitati sui bacini meridionali, con violente mareggiate lungo le coste esposte. Temperature massime in calo sulle Alpi, al Sud e sulle Isole, stazionarie al Centro e in temporaneo rialzo in Val Padana.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 febbraio

Tempo inizialmente stabile e soleggiato un po’ su tutte le regioni, particolarmente al Nord, su quelle adriatiche e sulla Sicilia. Tempo variabile altrove, con nuvolosità in addensamento su Sardegna occidentale, Toscana, Umbria, alto Lazio, bassa Campania e Calabria tirrenica dove, tra pomeriggio e sera, saranno possibili isolate piogge.

Venti nord-occidentali in parziale attenuazione ancora moderati o forti tra Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Calabria e Sicilia. Le temperature saranno in lieve diminuzione al Nord, con deboli gelate all’alba in pianura padana; in rialzo sulle Isole per l’arrivo di aria più mite da ovest.