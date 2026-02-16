Meteo: nuova perturbazione oggi (16 febbraio). Le zone a rischio maltempo

Il flusso di perturbazioni atlantiche non si arresta: dopo la perturbazione n.9 di febbraio (tempesta Oriana) che ci ha coinvolto nel weekend, subito è arrivata la perturbazione n.10. Nelle prossime ore di questo lunedì 16 porterà locali precipitazioni al Nord soprattutto sul settore alpino, neve mediamente oltre gli 800 metri di quota, e piogge via via più diffuse lungo la penisola nel corso del pomeriggio.

Martedì 17 generale miglioramento con le ultime piogge al Sud e dopo una breve pausa attesa per mercoledì 18, la perturbazione numero 11 dovrebbe arrivare tra giovedì 19 e venerdì 20 con una nuova ondata di severo maltempo per l’Italia e precipitazioni anche intense dapprima al Nord e poi al Centro-Sud. A seguire le temperature potrebbe temporaneamente calare. Vi daremo conferme e dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 16 febbraio)

Nubi su gran parte d’Italia; cieli solo in parte nuvolosi o poco nuvolosi sulla pianura padana occidentale. Nel corso del giorno piogge possibili sulla Venezia Giulia, nevicate sulle Alpi in generale oltre gli 800 metri di quota; pomeriggio instabile su gran parte del Centro-Sud e Sicilia, con neve anche sull’Appennino Centrale, ma solo al di sopra di 1300-1500 metri.

Temperature minime in diminuzione al Nord e regioni adriatiche; massime in calo al Nord e regioni tirreniche, in rialzo nel in Sardegna. Venti forti nord-occidentali e mari molto agitati.

Le previsioni meteo per martedì 17 febbraio

Tempo variabile e residue piogge al Sud e sul nord della Sicilia. Nubi lungo le Alpi di confine e in Valle d’Aosta, con nevicate a tratti fino a fondovalle, in esaurimento nella seconda parte della giornata, mentre altrove il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Venti nord-occidentali fino a burrascosi sulle Alpi e al Centro-Sud, con raffiche di tempesta oltre i 100 km/h tra Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Calabria, Sicilia e Ionio meridionale.

Venti di Föhn al Nord-Ovest fin sulla Val Padana centrale. Mari fino ad agitati o molto agitati sui bacini meridionali, con violente mareggiate lungo le coste esposte. Temperature massime in calo sulle Alpi, al Sud e sulle Isole, stazionarie al Centro e in temporaneo rialzo in Val Padana.