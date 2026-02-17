FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, dopo il maltempo arriva un anticipo di Primavera? La tendenza

Venerdì 20 febbraio ancora tempo instabile e ventoso poi si profila la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre. La tendenza meteo
Tendenza17 Febbraio 2026 - ore 11:52 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione di giovedì sarà seguita brevemente da una fase con venti settentrionali che determineranno un temporaneo calo delle temperature sulle regioni adriatiche e ancora dell’instabilità sulle regioni centro meridionali, particolarmente sul settore tirrenico della Calabria. In seguito l’alta pressione delle Azzorre tenderà a influenzare le condizioni meteorologiche dell’Europa sud occidentale e dell’Italia: da domenica e durante i primi giorni della prossima settimana sul nostro Paese si osserverà molto probabilmente un anticipo di clima stabile primaverile.

Venerdì 20 rovesci e temporali sulla Calabria tirrenica, rovesci sparsi sul nord e nell’ovest della Sicilia. Nel pomeriggio precipitazioni a carattere di rovescio isolato anche in Abruzzo e sul resto del Sud. Deboli nevicate sull’Appennino centrale sopra 900-1000 m. Al Nord tempo generalmente soleggiato.
Venti: forte Maestrale sui mari a ovest e a sud della Sardegna e sul canale di Sicilia; venti da moderati a forti settentrionali sull’area del mar Adriatico centrale. Temperature in rialzo sul Nordovest, in calo al Sud, in Sicilia e lungo l’Adriatico.

Tendenza meteo: dopo il maltempo dal weekend fase stabile sull'Italia

Sabato 21 tempo in graduale miglioramento anche sulle regioni del Sud. Un fronte caldo sfiorerà le Alpi, portando precipitazioni nei settori settentrionali di confine, più significative in Alto Adige, nevose sopra 1000 m circa. Venti tesi di maestrale nel canale d’Otranto, sul mare di Sardegna e sul canale di Sicilia. Temperature stabili o in leggero calo.

Per domenica la tendenza è di tempo buono su gran parte del Paese, salvo che nelle aree di confine delle Alpi centrali e orientali, dove saranno possibili precipitazioni residue nella prima parte della giornata. Temperature in aumento.

