Meteo, breve tregua poi ennesima fase di maltempo dal 19 febbraio

Oggi piogge residue al Sud e Sicilia poi breve pausa più stabile ma tra mercoledì sera e venerdì si profila una nuova fase di maltempo. Le previsioni meteo
Per il momento non si placa ancora l’incessante flusso umido e temperato atlantico, in seno al quale resta eccezionalmente attivo il treno di perturbazioni che ormai da un mese investe direttamente il Mediterraneo centrale e l’Italia, dopo aver portato piogge record tra Portogallo e Spagna. Dal 15 gennaio ad oggi si contano ben 19 passaggi perturbati, ovvero più di uno ogni due giorni, tra l’altro nel periodo dell’anno che dovrebbe essere il più secco per le regioni del Nord e in parte del Centro (per contro il più piovoso per il Sud e le Isole). Tra oggi e domani osserveremo un temporaneo generale miglioramento del tempo, con le ultime precipitazioni nella giornata odierna al Sud e sulla Sicilia, a causa degli strascichi della perturbazione giunta ieri (la n.10 del mese), ma con una ventilazione nord-occidentale al suo seguito a tratti tempestosa (con raffiche oltre i 100 Km/h). La tregua durerà poco: tra mercoledì notte e venerdì, infatti, si conferma il passaggio della perturbazione numero 11, associata ad una nuova ondata di maltempo, con precipitazioni localmente abbondanti, dapprima al Nord e poi al Centro-Sud, venti di nuovo fino a tempestosi e mari molto agitati con il rischio di mareggiate. Senza contare l’ulteriore carico di neve atteso per il comparto alpino, che consoliderà il periodo attualmente positivo e molto generoso in termini di accumuli al suolo. Siamo però anche vicini ad una svolta e ad un cambio della circolazione atmosferica: la tendenza a partire dal weekend del 21-22 febbraio conferma un miglioramento generalizzato, con una rimonta sub-tropicale dell’alta pressione fin verso la regione alpina, che potrebbe dare il via ad una fase di maggiore stabilità atmosferica per tutto il Paese nella parte finale del mese.

Previsioni meteo per martedì 17 febbraio

Tempo instabile con piogge o temporali fino al pomeriggio sul Molise, al Sud e nel nord della Sicilia. Neve sui rispettivi rilievi fin verso 1000-1300 m. Entro la sera tendenza ad un deciso miglioramento. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso lungo la barriera alpina, in Valle d’Aosta e nel nord dell’Alto Adige, con nevicate a tratti fino a fondovalle, in esaurimento nella seconda parte della giornata. Altrove tempo in prevalenza soleggiato, con cieli tersi e limpidi. Venti nord-occidentali fino a burrascosi sulle Alpi e al Centro-Sud, con raffiche di tempesta oltre i 100 km/h tra Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Calabria, Sicilia, Ionio e basso Adriatico. Venti di Föhn nelle Alpi e al Nord-Ovest, con raffiche fin sulla Val Padana centrale. Mari fino a molto agitati i bacini meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte. Temperature: massime in calo sulle Alpi, al Sud e sulle Isole, stazionarie al Centro, in temporaneo rialzo in Val Padana.

Previsioni meteo per mercoledì 18 febbraio

Tempo inizialmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni, particolarmente al Nord, su quelle centrali adriatiche, al Sud, sulla Sicilia orientale e meridionale. Tempo variabile altrove, con nuvolosità in addensamento sin dal mattino su Sardegna, Toscana, Liguria, nel corso del pomeriggio anche su Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Tra pomeriggio e sera possibili isolate piogge sulla Toscana. A fine giornata tendenza a peggioramento al Nord, con precipitazioni in estensione nella notte da ovest verso est, nevose sui rilievi fino a quote collinari. Venti occidentali in parziale attenuazione, ancora moderati o forti su Sardegna, mari di ponente, Calabria e Sicilia. Temperature in lieve diminuzione al Nord, con deboli gelate all’alba in pianura padana.

