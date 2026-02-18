Meteo: dal weekend anticipo di primavera sull'Italia! Quanto durerà?

Le ultime proiezioni confermerebbero, tra il week-end del 21-22 febbraio e l’inizio della prossima settimana, una parentesi finalmente più prolungata, dell’ordine di 5 giorni, con un tempo sostanzialmente stabile un po’ su tutta l’Italia, una situazione che per il nostro Paese non si verifica da più di un mese. Il merito va ascritto al rigonfiamento di un’alta pressione protesa dal Nord Africa verso la penisola iberica e il Mediterraneo centro-occidentale fino ad inglobare anche aree oltralpe. L’anticiclone sarà associato anche ad aria molto mite che a iniziare da domenica 22 porterà le temperature verso valori ben oltre la norma; l’anomalia della massa d’aria arriverà fino ai 4-8 gradi oltre le medie del periodo con un probabile anticipo di clima primaverile. L’alta pressione dovrebbe poi indebolirsi ed arretrare da giovedì 26 in poi a iniziare dalle regioni settentrionali.

Più nel dettaglio, sabato 21 il tempo sarà in graduale miglioramento anche sulle regioni del Sud con gli ultimi piovaschi fino al mattino a ridosso del Salento, della Calabria meridionale e del nord della Sicilia ma con schiarite poi diffuse entro sera. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte del Centronord. Un fronte caldo lambirà le regioni settentrionali con transito di velature e qualche addensamento più significativo lungo le Alpi e la possibilità di sporadici fiocchi di neve in quota nelle creste di confine dell’Alto Adige. Venti ancora tesi di Maestrale potranno soffiare su basso Adriatico, alto Ionio, Mare di Sardegna e canale di Sicilia. Le temperature saranno in calo nelle minime al Centrosud; massime per lo più stabili o in leggero calo.

Domenica giornata all’insegna della stabilità anticiclonica. Cielo in prevalenza sereno in gran parte del Centrosud. Al Nord proseguirà il transito di nubi alte che potranno velare il cielo; in aggiunta saranno possibili residui annuvolamenti più significativi a ridosso delle Alpi orientali e in giornata banchi di nuvole basse cominceranno ad addensarsi in Liguria. Primo diffuso rialzo termico verso valori già oltre la norma; punte pomeridiane fino ai 13-16 gradi in Liguria, Sardegna e nel settore peninsulare, 17-18 in Sicilia. Venti da ovest-nordovest localmente moderati sul basso Adriatico e attorno alle Isole.

All'inizio della prossima settimana ancora stabilità anticiclonica, ma da giovedì 26 cambia qualcosa: la tendenza meteo

In seguito, tra lunedì 23 e mercoledì 25 della prossima settimana, la prosecuzione della fase anticiclonica sarà accompagnata ancora da tempo sostanzialmente stabile ma non soleggiato ovunque. Nei settori ligure e tirrenico saranno possibili addensamenti irregolari di nubi basse; lunedì non si esclude anche qualche breve e locale pioviggine tra Spezzino e nordovest della Toscana e in Campania.

Anche sulla pianura padano-veneta vi saranno le condizioni per la formazione di strati di nubi basse associate anche a possibili nebbie o foschie dense nelle ore più fredde e in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. I venti saranno prevalentemente deboli e le temperature, come già detto, si assesteranno su valori oltre le medie e dal sapore primaverile.

Giovedì 26 una prima perturbazione dovrebbe raggiungere il Nord con precipitazioni in arrivo a iniziare dal Nordovest e in successiva estensione venerdì 27 anche a Sardegna e regioni centrali. Per una conferma e ulteriori dettagli sufficientemente attendibili si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.