Meteo: tempesta Pedro in arrivo! Maltempo e rischio nubifragi: ecco dove

La tregua dal maltempo non durerà molto, perché si sta già avvicinando l’ennesima perturbazione atlantica (la numero 11 di febbraio, nominata tempesta Pedro) che, alla fine di oggi (18 febbraio), causerà un primo moderato peggioramento del tempo sul versante occidentale del Paese, per poi portare, tra domani (giovedì 19) e venerdì 20, piogge diffuse e a tratti anche intense dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud.

La fase di maltempo sarà anche caratterizzata da abbondanti nevicate sulle Alpi, e in particolare sui settori alpini centrale e orientale, dove al di sopra di 1000 metri sono attesi anche 40-50 centimetri di neve fresca in appena 24 ore (nella giornata di giovedì), mentre sui mari della Penisola torneranno nuovamente a soffiare venti tempestosi, con raffiche anche fino a 100 km/h di intensità.

Un cambiamento della situazione meteo appare invece probabile nell’ultima parte della settimana, con la graduale rimonta dell’alta pressione che, tra il weekend del 21-22 febbraio e la prima parte della prossima settimana, dovrebbe assicurare una fase di tempo più stabile e mite, con un vero e proprio anticipo di primavera.

Le previsioni meteo per giovedì 19 febbraio

Al mattino prevalenza di tempo bello all’estremo Sud, nuvole invece sul resto d’Italia: piogge diffuse al Nord, Toscana, Umbria, Alto Lazio e Sardegna, anche di forte intensità su Levante Ligure e Toscana; neve fino a quote collinari su Arco Alpino e Appennino Ligure, con occasionali sconfinamenti fin sulle vicine pianure del Piemonte.

Nel pomeriggio qualche schiarita al Nordovest; ancora piogge sparse al Nordest, Centro, Campania e Sardegna, anche intense soprattutto in Toscana e Lazio, mentre nuove nevicate imbiancheranno le Alpi Orientali al di sopra di 800-1000 metri. Venti da tesi a burrascosi su tutti i mari e al Centro-Sud e Isole, con raffiche tempestose fino a 100 Km/h. Mari molto mossi o agitati, con mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, in crescita al Sud e medio versante adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 20 febbraio

Prevalenza di bel tempo al Nord e Toscana. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge diffuse, localmente anche intense, al Sud, Marche, Abruzzo e Molise, con nevicate sul versante dell’Appennino Centrale oltre 1200-1500 metri.

Ancora venti di burrasca sulle Isole Maggiori. Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord, con possibili deboli gelate al primo mattino; massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo al Sud e medio versante adriatico.