Meteo: breve pausa dal maltempo! Nuovo intenso peggioramento in arrivo

Qualche ora di tregua dal maltempo oggi (18 febbraio) prima dell'arrivo di un'altra fase di intenso maltempo con piogge, venti e copiose nevicate
Previsione18 Febbraio 2026 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Nella giornata odierna (mercoledì 18 febbraio) ci attende una temporanea pausa dal maltempo, ma il flusso umido proveniente dall’Atlantico non sembra destinato a interrompersi e già nei prossimi giorni porterà nuove piovose perturbazioni sul nostro Paese, confermando un inizio di 2026 particolarmente umido per tutta l’area mediterranea. Dal 15 gennaio ad oggi infatti si contano ben 19 passaggi perturbati sull'Italia, in una fase dell’anno che, almeno per il Centro-Nord, non è certo tra le più piovose.

La prossima perturbazione arriverà già alla fine di oggi, ed entro la giornata di venerdì 20 porterà piogge diffuse e a tratti intense, inizialmente più che altro al Nord, poi anche al Centro-Sud, nuovamente venti tempestosi su molti dei nostri mari e abbondanti nevicate sull’Arco Alpino: in particolare, nel settore alpino centro-orientale, al di sopra di 1000 metri sono attesi fino a 40-50 cm di neve fresca.

Un cambiamento della situazione meteo sembra comunque probabile nei giorni successivi, con la rimonta dell’alta pressione che, tra il weekend del 21-22 febbraio e la prima parte della prossima settimana, dovrebbe assicurare una fase di tempo più stabile e mite, con un vero e proprio anticipo di primavera.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 18 febbraio)

Al mattino un po’ di nuvolosità e qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine; un po’ di nubi innocue anche tra Levante Ligure, Toscana, Calabria e Isole Maggiori, in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole su Alpi, regioni tirreniche e Isole Maggiori, con piogge isolate sulla Toscana; in prevalenza sereno sul resto d’Italia. In serata piogge deboli e isolate su Toscana, Lazio e Campania.

Venti occidentali in parziale attenuazione, ma ancora piuttosto intensi sui mari di ponente. Temperature massime in leggero calo al Nord, in rialzo invece in gran parte del Sud e Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 19 febbraio

Piogge diffuse e a tratti intense al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Al Nord quota neve molto variabile, compresa all’incirca tra 500 e 1000 metri, con nevicate copiose e abbondanti su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono alle regioni centrali adriatiche e alla Campania, si esauriscono al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana. In serata piogge e temporali raggiungono il resto del Sud e la Sicilia nord-orientale.

Venti in marcato rinforzo: da tesi a burrascosi su tutti i mari e al Centro-Sud, ma con raffiche tempestose fino a 100 Km/h e oltre. Mari molto mossi o agitati, con mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in calo al Nord e sulla Sardegna, in aumento altrove, anche sensibile sulle regioni adriatiche e ioniche e sulla Sicilia.

