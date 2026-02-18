Meteo, 18 febbraio di tregua poi nuova intensa fase di maltempo
Ancora nessuno stop all’incessante flusso umido atlantico, in seno al quale resta eccezionalmente attivo il treno di perturbazioni che ormai da un mese investe in pieno il Mediterraneo centrale e l’Italia, dopo aver portato piogge estreme tra Portogallo e Spagna. Dal 15 gennaio ad oggi si contano ben 19 passaggi – e il ventesimo è già dietro l’angolo - tra l’altro nel periodo dell’anno che dovrebbe essere il più secco per le regioni del Nord e in parte del Centro (per contro il più piovoso per il Sud e le Isole). Mercoledì, infatti, osserveremo un temporaneo miglioramento del tempo, dopo le ultime precipitazioni della giornata odierna al Sud e sulla Sicilia, legate alla perturbazione giunta lunedì (la n.10 del mese) e associata ad una ventilazione nord-occidentale a tratti ancora tempestosa. La tregua durerà poco: tra mercoledì notte e venerdì, infatti, ci attende la perturbazione numero 11, responsabile di una nuova ondata di maltempo, con precipitazioni localmente abbondanti, dapprima al Nord e poi al Centro-Sud, venti di nuovo fino a tempestosi e mari molto agitati. Senza contare l’ulteriore carico di neve atteso per il comparto alpino, che consoliderà il periodo positivo e molto generoso in termini di accumuli al suolo. Nel settore centro-orientale attesi fino a 40-50 cm di neve fresca in 24 ore sopra i 1000 metri. All’orizzonte però si intravede un cambio della circolazione atmosferica: tra il weekend del 21-22 febbraio e la prima parte della prossima settimana, infatti, si conferma la rimonta dell’alta pressione fin verso la regione alpina e i Balcani, capace di assicurare una fase di maggiore stabilità atmosferica per tutto il Paese e un anticipo di primavera.
Previsioni meteo per oggi, mercoledì 18 febbraio
Tempo inizialmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni, particolarmente al Nord, su quelle centrali adriatiche, al Sud, sulla Sicilia orientale e meridionale. Tempo variabile altrove, con nuvolosità in addensamento sin dal mattino su Sardegna, Toscana, Liguria, nel corso del pomeriggio anche su Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Tra pomeriggio e sera possibili isolate piogge sulla Toscana. A fine giornata tendenza a peggioramento al Nord, con precipitazioni in estensione nella notte da ovest verso est, nevose sui rilievi fino a quote collinari. Venti occidentali in parziale attenuazione, ancora moderati o forti su Sardegna, mari di ponente, Calabria e Sicilia. Temperature: minime e massime in lieve diminuzione al Nord, con deboli gelate all’alba in pianura padana. Massime in lieve rialzo al Sud e sulla Sardegna, stazionarie altrove.
Previsioni meteo per giovedì 19 febbraio
Tempo perturbato al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con precipitazioni diffuse, localmente intense. Al Nord quota neve molto variabile, compresa all’incirca tra 500 e 1000 metri, con nevicate copiose e abbondanti su Trentino AltoAdige, nord del Veneto e del Friuli. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono alle regioni centrali adriatiche e alla Campania, si esauriscono al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana. In serata piogge e temporali raggiungono il resto del Sud e la Sicilia nord-orientale. Venti in marcato rinforzo: da tesi a burrascosi su tutti i mari e al Centro-Sud, ma con raffiche tempestose fino a 100 Km/h e oltre. Mari molto mossi o agitati, con mareggiate sulle coste esposte. Temperature: massime in calo al Nord e sulla Sardegna, in aumento altrove, anche sensibile sulle regioni adriatiche e ioniche e sulla Sicilia.