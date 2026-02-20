Meteo, oggi venerdì 20 febbraio, forti piogge al Sud con vento di Maestrale
L’intensa perturbazione atlantica (la numero 11 di febbraio) che ha investito l’Italia, con molta pioggia, neve abbondante sulle Alpi e venti tempestosi, nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio si sposterà verso il Sud, portando condizioni di instabilità e un calo termico sul medio versante adriatico, nelle regioni meridionali e in Sicilia, con una breve fase di nevicate in Appennino. La ventilazione si orienterà dai quadranti settentrionali; in particolare il Maestrale raggiungerà notevole intensità sulle Isole e mari circostanti, con rischio di mareggiate in Sardegna.
Anche sulle Alpi dopo le abbondanti nevicate, ci sarà vento e queste condizioni faranno aumentare il grado di pericolo valanghe (si invita quindi alla massima attenzione e a consultare i bollettini emessi dagli enti preposti).
Un cambiamento della situazione si conferma nel fine settimana, con la graduale rimonta dell’alta pressione che dal weekend del 21-22 febbraio e nella prima parte della prossima settimana, dovrebbe assicurare una fase di tempo più stabile e mite.
Le previsioni meteo per oggi, venerdì 20 febbraio
Prevalenza di bel tempo al Nord e Toscana, con residua nuvolosità al mattino al Nord-Est ed Emilia Romagna. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia, con piogge e temporali in mattinata in Campania, Calabria e Isole. Nel pomeriggio le precipitazioni cessano in Sardegna, ma si estendono alle zone interne e adriatiche del Centro e a tutto il Sud, con nevicate in Appennino tra 1100 e 14000 metri.
Venti di Maestrale di burrasca sulle Isole maggiori, con mari agitati e mareggiate sulle coste esposte della Sardegna. Bora nell’alto Adriatico e ventoso sulle Alpi.
Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord; massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo al Sud e medio versante adriatico.
Le previsioni meteo per sabato 21 febbraio
Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. Nuvole e locali nevicate sui rilievi alpini di confine di Lombardia e Alto Adige. Nubi irregolari al Sud e in Sicilia, con residue piogge fino al mattino in Puglia e bassa Calabria. Migliora in serata.
Temperature minime in diffuso calo; massime in temporanea diminuzione in pianura al Nord e al Sud. Venti in attenuazione, ma ancora moderati di Maestrale su Isole e Centro-Sud.