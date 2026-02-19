Meteo: ecco la tempesta Pedro! Venti a 100 km/h, nubifragi e nevicate abbondanti

La tregua dal maltempo non è durata molto poiché è già arrivata sull'Italia l’ennesima perturbazione atlantica (la numero 11 di febbraio, nominata tempesta Pedro) che tra oggi (giovedì 19) e venerdì 20 porterà piogge diffuse e a tratti anche intense dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud.

La fase di maltempo sarà anche caratterizzata da abbondanti nevicate sulle Alpi, e in particolare sui settori alpini centrale e orientale, dove al di sopra di 1000 metri sono attesi anche 40-50 centimetri di neve fresca in appena 24 ore (nella giornata di giovedì), mentre sui mari della Penisola torneranno nuovamente a soffiare venti tempestosi, con raffiche anche fino a 100 km/h di intensità.

Un cambiamento della situazione meteo appare invece probabile nell’ultima parte della settimana, con la graduale rimonta dell’alta pressione che, tra il weekend del 21-22 febbraio e la prima parte della prossima settimana, dovrebbe assicurare una fase di tempo più stabile e mite, con un vero e proprio anticipo di primavera.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 19 febbraio)

Al mattino prevalenza di tempo bello all’estremo Sud, nuvole invece sul resto d’Italia: piogge diffuse al Nord, Toscana, Umbria, Alto Lazio e Sardegna, anche di forte intensità su Levante Ligure e Toscana; neve fino a quote collinari su Arco Alpino e Appennino Ligure, con occasionali sconfinamenti fin sulle vicine pianure del Piemonte.

Nel pomeriggio qualche schiarita al Nordovest; ancora piogge sparse al Nordest, Centro, Campania e Sardegna, anche intense soprattutto in Toscana e Lazio, mentre nuove nevicate imbiancheranno le Alpi Orientali al di sopra di 800-1000 metri. Venti da tesi a burrascosi su tutti i mari e al Centro-Sud e Isole, con raffiche tempestose fino a 100 Km/h. Mari molto mossi o agitati, con mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, in crescita al Sud e medio versante adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 20 febbraio

Prevalenza di bel tempo al Nord e Toscana. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge diffuse, localmente anche intense, al Sud, Marche, Abruzzo e Molise, con nevicate sul versante dell’Appennino Centrale oltre 1200-1500 metri.

Ancora venti di burrasca sulle Isole Maggiori. Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord, con possibili deboli gelate al primo mattino; massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo al Sud e medio versante adriatico.