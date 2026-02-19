Meteo, tempesta Pedro in transito. Venti a 100 km/h, piogge intense e neve

Dopo una breve tregua dal maltempo, è già arrivata un’altra perturbazione atlantica (la numero 11 di febbraio) che porterà tra oggi, giovedì 19 febbraio e venerdì 20, piogge diffuse e a tratti anche intense, dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud. La fase di maltempo sarà anche caratterizzata da abbondanti nevicate sulle Alpi, in particolare sui settori centro-orientali, dove al di sopra di 1000 metri sono attesi fino a 40-50 centimetri in 24 ore. Sui nostri mari torneranno a soffiare venti tempestosi, con raffiche anche di 100 km/h.

Un cambiamento della situazione si conferma nel fine settimana, con la graduale rimonta dell’alta pressione che dal weekend del 21-22 febbraio e nella prima parte della prossima settimana, dovrebbe assicurare una fase di tempo più stabile e mite, con un anticipo di primavera.

Le previsioni meteo per giovedì 19 febbraio

Al mattino poche nuvole al Sud e in Sicilia, parziali schiarite anche sulle regioni centrali adriatiche; piogge diffuse al Nord, nel resto del Centro e in Sardegna; possibili rovesci o temporali tra Levante Ligure e Toscana; neve fino a quote collinari su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Nel pomeriggio graduale miglioramento al Nord-Ovest, con schiarite su Ponente Ligure e Cuneese; insistono le precipitazioni su Lombardia e Nord-Est, con quota neve intorno a 800-1000 metri e rovesci in Friuli. Al Centro maltempo con temporali in Umbria, Toscana e Lazio. Peggiora al Sud, a iniziare dalla Campania, dove in serata sono attesi forti temporali.

Venti forti o di burrasca su tutti i mari, al Centro-Sud e Isole, con raffiche tempestose fino a 100 km/h. Mari molto mossi o agitati, con mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in calo al Nord, Toscana e Sardegna, in rialzo al Sud e medio versante adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 20 febbraio

Prevalenza di bel tempo al Nord e Toscana. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge diffuse, localmente anche intense, al Sud, Marche, Abruzzo e Molise, con nevicate sul versante dell’Appennino centrale oltre 1200-1500 metri.

Ancora venti di burrasca sulle Isole maggiori. Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord, con possibili deboli gelate al primo mattino; massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo al Sud e medio versante adriatico.