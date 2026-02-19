FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, venerdì 20 febbraio maltempo al Sud con forte vento

L’intensa perturbazione atlantica si sposterà verso sud, portando condizioni di instabilità: rovesci e Maestrale molto intenso. Pericolo valanghe sulle Alpi
Previsione19 Febbraio 2026 - ore 13:08 - Redatto da Meteo.it
L’intensa perturbazione atlantica (la numero 11 di febbraio) che ha investito l’Italia, con molta pioggia, neve abbondante sulle Alpi e venti tempestosi, nella giornata di venerdì 20 febbraio si sposterà verso il Sud, portando condizioni di instabilità e un calo termico sul medio versante adriatico, nelle regioni meridionali e in Sicilia, con una breve fase di nevicate in Appennino. La ventilazione si orienterà dai quadranti settentrionali; in particolare il Maestrale raggiungerà notevole intensità sulle Isole e mari circostanti, con rischio di mareggiate in Sardegna.

Anche sulle Alpi dopo le abbondanti nevicate, ci sarà vento e queste condizioni faranno aumentare il grado di pericolo valanghe (si invita quindi alla massima attenzione e a consultare i bollettini emessi dagli enti preposti).

Un cambiamento della situazione si conferma nel fine settimana, con la graduale rimonta dell’alta pressione che dal weekend del 21-22 febbraio e nella prima parte della prossima settimana, dovrebbe assicurare una fase di tempo più stabile e mite.

Le previsioni meteo per venerdì 20 febbraio

Prevalenza di bel tempo al Nord e Toscana, con residua nuvolosità al mattino al Nord-Est ed Emilia Romagna. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia, con piogge e temporali in mattinata in Campania, Calabria e Isole. Nel pomeriggio le precipitazioni cessano in Sardegna, ma si estendono alle zone interne e adriatiche del Centro e a tutto il Sud, con nevicate in Appennino tra 1100 e 14000 metri.

Venti di Maestrale di burrasca sulle Isole maggiori, con mari agitati e mareggiate sulle coste esposte della Sardegna. Bora nell’alto Adriatico e ventoso sulle Alpi.

Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord; massime in rialzo al Nord e Toscana, in calo al Sud e medio versante adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 21 febbraio

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna. Nuvole e locali nevicate sui rilievi alpini di confine di Lombardia e Alto Adige. Nubi irregolari al Sud e in Sicilia, con residue piogge fino al mattino in Puglia e bassa Calabria. Migliora in serata.

Temperature minime in diffuso calo; massime in temporanea diminuzione in pianura al Nord e al Sud.

Venti in attenuazione, ma ancora moderati di Maestrale su Isole e Centro-Sud.

